超詭密室入口曝！保全妻「4大怪異舉動」列關係人…電眼監控內外

▲高雄少女被囚的密室入口曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、洪靖宜、戴若涵／高雄報導

高雄少女失聯66小時後，1日上午8時50分終於在新竹縣竹東鎮被找到！讓父母激動地眼眶泛淚，直喊謝謝。稍早警方依序將羅男、盧男，以及協助羅男處理房屋事宜的王男，押至高雄市三民二分局偵訊。另外，羅妻也被依「關係人」的身分帶回警局。

三民二分局長1日下午3時許出面說明案情指出，雖然羅男辯稱，太太對案情「不清楚」、「不知道」，但由於太太房間內有上下舖，羅男要進入密室前，必須經過太太床鋪，認為羅男的說詞仍有待查證，且若密室要上鎖，必須倚靠外力，認為太太的嫌疑沒這麼容易洗清。

除此之外，警方還原羅妻手機訊息發現，她曾刪除與王男間的訊息，內容包括事發後王男曾傳訊告知羅妻，「你們被定位了」，羅妻手機還回訊，「你就說你是白牌車司機載客，不用怕」，但由於羅妻與丈夫疑似共用手機，羅妻也坦承有刪除資訊，但她稱「沒什麼用的（訊息）就會刪掉」，羅妻因此被列為「關係人」帶回警局訊問。

但因「刪除訊息」此舉，讓警方加深懷疑，於是在第三波行動前，決定向法院申請核發搜索票，這才在4樓夾層密室中找到少女。警方還在現場發現，4樓有加裝監視器，羅男可透過密室中的螢幕觀察房內動靜，密室用途啟人疑竇。

羅妻不合常理處統整

1.羅男進入密室前須經過太太床鋪

2.少女遭囚66小時羅妻皆無察覺

3.曾刪除與王男的LINE對話紀錄

4.密室入口偽裝成天花板用途可疑

▲高雄少女被囚失聯，密室內部曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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