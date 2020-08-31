羅智強踢館高市府吃閉門羹！拍打鐵柵欄抗議：陳其邁是皇帝嗎？

▲台北市議員羅智強至高雄市府找陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

為了「公投綁大選」連署案騎機車到環島的國民黨台北市議員羅智強，31日來到高雄，並到了四維行政中心，就連高雄市議員邱于軒、陳若翠、陳美雅也到場聲援，羅智強表示，除了要陳其邁簽「公投綁大選」連署書，還要他兌現瘦肉精到台總統下台一說，不過一群人在門口，等不到副市長等級以上的長官出來接見，雙方僵持了快50分鐘。

▲台北市議員羅智強拿連署書要陳其邁簽名，並兌現要求總統下台承諾 。（圖／記者洪靖宜攝）

正在進行環島連署行動的台北市議員羅智強，31日來到高雄，特別到四維行政中心，要高雄市長陳其邁兌現雙諾言，他說：「人而無信不知其可也，第一就是陳其邁曾說瘦肉精進到台灣就是總統下台時候，請他兌現承諾，站出來呼籲蔡英文下台，以及陳其邁過去公投綁大選非常堅持主張，曾說是世界各國採用方式，還批國民黨不應該把公投綁大選視為洪水猛獸，2019年蔡英文大令之下民進黨立法院把公投跟大選分開，沒收公投，這件事陳其邁也是不樂見」，因此要特別送上連署書，要陳其邁加入加入連署。

▲三名議員要求開鐵門 。（圖／記者洪靖宜攝）

不過就在羅智強人還沒到之前，不少市民集結在四維行政中心大門口，不過鐵門已經拉上，並由警察站崗看守，只能站在門外表達訴求。高雄市議員邱于軒、陳若翠、陳美雅也被擋在門口，要求要有副市長等級以上的長官出來接陳情書，不過府方派出1999主任蔣奇樺，三位議員不領情，不斷要求更高層級的長官出面，雙方僵持了快50分鐘，甚至不停敲打鐵柵欄高喊「開大門！」

▲台北市議員羅智強至高雄市府找陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

這場面也讓羅智強大喊：「實在讓我太失望了，我今天到台北市府也不會把我關在門外，陳其邁是皇帝嗎，大中午來這裡連見都不見，怎麼跟柯文哲和盧秀燕比，高雄市議員代表市民發表意見，卻被關在大門外面。」

最後府方答應讓邱于軒、陳若翠、陳美雅入府，但由副祕書長王啟川出面接待，表示市長陳其邁及三位副市長都到岡山拜會副議長陸淑美，因此不在辦公室，這也讓三名議員更火大，最後接下陳情書後雙方不歡而散。