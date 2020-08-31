台南開學日　黃偉哲視察校園防疫措施有信心做好校園零傳染

▲全國中小學開學日，台南市長黃偉哲一大早就前往新南國小「站導護」，視察校園防疫措施，關心學童開學及學校防疫情形，並與師生及家長道早安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



8月31日是全國中小學開學日，台南市長黃偉哲一大早就前往新南國小「站導護」，視察校園防疫措施，關心學童開學及學校防疫情形，並與師生及家長道早安，希望大家開學打起精神，做好防疫工作，才能健康學習。



台南市為全國上半年新冠肺炎防疫工作績優縣市，台南市教育局與學校超前部署校園防疫作為深獲家長肯定。市長黃偉哲日前出席「台南市109學年度第1學期高中職暨國民中小學校長會議」，即指示各校校長務必配合教育部規定之防疫措施、確保師生健康，也感謝校長們在過去一學年來的辛勞奉獻與努力，並提醒各級學校，雖然目前國內疫情還算穩定，但務必堅守「阻絕傳染源於校外」的防疫指導原則，做到「校園零傳染」的防疫目標。





教育局表示，已通令各校啟動開學防疫備戰，開學前已完成防疫物資整備及校園環境消毒，目前台南市各校均備有充足額（耳）溫槍，500人以上學校更置有紅外線熱成像儀；此外，教育局也為台南市13萬名學生準備35萬片備用口罩，並預計配發30公噸次氯酸納水，同時規劃採購122所國小紫外線殺菌燈，以強化校園環境消毒。



教育局說，衡酌目前國內疫情狀況與疫情指揮中心防疫政策，持續落實外賓實名登記制、佩戴口罩及會談區等候制度；另外，學校雖然提供課後時間或假日作為民眾運動場所，但籲請校外人士入校前應做好健康自主管理。





教育局也籲請家長務必讓孩子攜帶口罩入校緊急備用，同時請家長主動關心子女健康狀況，上學前應自主量測體溫並登載於家庭聯絡簿，到校後由教師主動關心學生身體狀況，如果有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀，需佩戴口罩並盡速就醫，落實生病不上課原則，同時回報就醫診斷結果。



教育局指出，已於開學前完成學校防疫物資整備及校園環境消毒，再次叮嚀學生養成良好衛生習慣，勤洗手阻絕病毒入侵，落實防疫，平安上放學、快樂學習趣！

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