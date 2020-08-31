▲萊爾富9/2開賣「夜霓紫」醫療口罩！共3萬盒「1人限購1盒」。（圖／萊爾富提供）

記者林育綾／台北報導

特殊色醫療口罩又來了！萊爾富繼販售「丹寧玫瑰」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」等色後，再度推出3萬盒的「夜霓紫」醫療口罩，將於9/2(三)晚間點準時開賣，每盒50入，售價399元，1人限購1盒，民眾可透過「Life-ET機台」進行預購，售完為止。

萊爾富今年7月於「Life-ET機台」自創企業版口罩預購系統，陸續開放預購限量台灣製造的「LAITEST 萊潔醫療防護口罩之玩色炫彩醫療口罩」，過去已販售丹寧玫瑰、冰河藍、薰衣紫、淡橙橘等色，最快上線不到9分鐘，1萬5千盒醫療口罩迅速完售。

此次再推出新色，與供應商「萊禮生醫」合作推出3萬盒的「夜霓紫」醫療口罩，將於9/2(三)晚上7點準時開賣，每盒50入，售價399元，1人限購1盒（不能代購），民眾可透過萊爾富Life-ET機台進行預購，無藥商門市及特殊門市除外，限量售完為止。

▲▼萊爾富9/2開賣「夜霓紫」醫療口罩！共3萬盒「1人限購1盒」（圖／萊爾富提供）

而在9/22前，凡會員單筆消費滿300元，於結帳時報會員手機號碼，10/2前將於Hi-Life VIP APP發送滿額購物金50元（滿額購物金消費滿300元適用），單筆無贈送上限。萊爾富表示，未來仍持續響應防疫新生活運動，提供不同顏色的口罩，為民眾防疫新生活增添多元、豐富的色彩。

此外9月7日起，各大量販、藥妝及連鎖藥局家樂福、大樹、丁丁、佑全、維康、札幌藥妝、日藥本舖、墊腳石都買得到，販售詳情請以各大通路實際公佈為主。

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