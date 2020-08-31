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【黃寶慧】慧眼看天下／美選關鍵倒數 川普陣營抹紅拜登有效？ 嚴震生：民主黨非「對陸鴿派」

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新聞節目中心／綜合報導

美國共和黨8月24日到27日舉行全國代表大會，川普在最後的提名演說，重點就擺在攻擊對手拜登，說拜登的政見是「中國製造」，自己的才是「美國製造」。他的長子小川普在替爸爸站台演說時也轟拜登是「北京拜登」，指拜登對中國大陸態度軟弱。離美國總統大選只剩2個月，川普抹紅拜登的手法會有效嗎？ 政大國關中心研究員嚴震生在《慧眼看天下》節目中表示，民主黨對中國大陸的態度不比川普手軟，尤其對人權議題重視程度可能更勝過川普和共和黨。若拜登上台，應該會加強聯合歐洲盟邦、一起圍堵中國大陸！另外，川普的兒女在中國大陸做生意的利益恐怕也勝過拜登家庭，所以認為拜登一定會是中國大陸的同路人，這個說法不一定行得通。

川普原本取消原訂在8月中旬的美中貿易會談，23日接受福斯新聞專訪時還揚言美中經濟有可能脫鉤，不過才隔一天也就是24日共和黨全代會開幕當晚，中國國務院副總理劉鶴就應約和美國貿易代表萊特希澤及財政部長梅努欽舉行了電話會議。川普為甚麼在短短10天左右就改變了心意？美中貿易真的可以完全脫鉤？淡江大學財金系教授聶建中在節目中分析，美中不可能完全脫鉤，只可能部分脫鉤，目前因為美中角力情勢，能脫鉤的都已經出現跡象，比如留美的36萬陸生可能因為美國的國安考量，擔心情報技術外流而造成兩國「教育脫鉤」。但是在貿易上，中國大陸採購了大量美國農產品，美國也進口了很多「中國製造」的產品，就像川普說要暫停貿易會談，但是實際上也知道不可行，這是現在美國大選所做的政治操作。

而從八月開始，川普和拜登的民調差距縮小，美國CNBC/Change Research在8月26日公布一項由六個搖擺州：亞利桑那州、佛羅里達州、密西根州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州，針對近5千名受訪者的最新民調顯示，贊成川普所做的工作的選民由兩周前的46%上升到48%；而對川普工作不認同的選民也從之前的54％下降到52％。目前民主黨的拜登在這些州以49％領先川普46％的支持率，兩人的差距只剩下3％，接近誤差值，很有可能出現「黃金交叉」逆轉的情勢。但是23號又在威斯康辛州，發生警察槍擊非裔男子布雷克再度引發新一波的種族暴動衝突，會如何衝擊川普選情？嚴震生表示25號的示威現場，一名17歲的白人青少年持槍攻擊示威者，造成2死1傷。在未滿18歲的年紀持槍也屬於違法，雖然少年之後也遭逮捕，但是在被制伏的過程中所遭受的待遇和先前非裔的例子很不一樣，差別待遇讓美國體壇跳出來抗議，包括美國職籃NBA、美國職棒MLB都罷賽杯葛，川普再度面臨種族示威的衝擊，才上揚的民調會不會再度跌落有待密切跟進。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：全代會成家族秀!川普喊話若輸被搞鬼 預告美選難產!?威州警開槍非裔抗議再起 種族魔咒!?美軍U-2闖禁飛區 陸怒射東風導彈 美中11月前爆戰!?

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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