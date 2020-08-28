【黃寶慧】慧眼看天下／川普：若輸民主黨「搞鬼」 抹紅「北京拜登」！美軍U-2闖禁飛區 陸怒射東風飛彈威嚇！？

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美國共和黨本周舉行全國代表大會，正式提名川普參選。而川普在會中更是宣稱自己若是會輸，一定是民主黨在「搞鬼」，頻頻放話選舉會被操控。是否是在預告自己絕不會承認敗選？前對手希拉蕊反控共和黨才在竊取選票，要拜登若些微差距敗陣要打法律戰不認輸！在南海，美中軍事角力也再度升溫！就在大陸解放軍在四大海域舉行軍演的同時，美軍卻派出U-2高空偵察機闖入解放軍北部戰區實彈演習的禁飛區，踩到大陸紅線！26日，解放軍從青海、浙江朝南海海域各發射「東風系列」的反艦彈道飛彈，雙方一觸即發！美國國防部長艾斯培更投書華爾街日報，直言「五角大廈已做好對抗中國的準備」，美中是否會擦槍走火「誤開第一槍」？《慧眼看天下》第111集，邀請到政大國關中心研究員嚴震生與淡江財金系教授聶建中，與主持人黃寶慧一起深度分析美中關係最新發展與情勢。

▲川普家族。（圖／達志影像／美聯社）

共和黨全代會「12個川普」上台拉票 抹紅 「北京拜登」

美國大選進入兩個月左右的倒數階段！共和黨在本週舉行了全國代表大會，正式提名川普和副手彭斯參選。川普不顧爭議，27日在白宮南草坪發表提名演說，而為期四天的全代會，川普天天亮相，助選陣容更清一色是家人和親信，被戲稱是「家族事業」。福斯新聞更暗諷這是「12個川普們」的秀場。大會上，川普對疫情處置不當輕描淡寫，卻主攻拜登若是入主白宮，美國將會重回黑暗期。而川普的長子，小川普，還封拜登是「北京拜登」，力挺父親強硬抗中。川普本人更不忘向選民喊話，表示自己如果輸了，一定就是民主黨在「搞鬼」，砲火全開。但就在共和黨全國大會期間，威斯康辛州卻再度發生非裔男子遭警方連開7槍半身癱瘓的事件，引發反種族抗議示威，恐怕將再度對川普選情造成新的打擊。

▼ 美國共和黨全代會進入第3天，副總統彭斯26日晚間在大會上正式接受副總統候選人提名，川普也到場。（圖／路透）

南海再掀烽火! 美U-2闖軍演禁飛區惹怒北京! 朝南海怒射東風飛彈!

光是今年8月，解放軍就進行了10場軍演。從24日開始更大動作在渤海、黃海、東海、南海四大海域，同步進行實彈演練。而就在解放軍軍演的第二天，美軍U-2偵察機竟然闖入北部戰區演習的禁飛區，引來大陸嚴正抗議，指稱美軍是「赤裸裸的挑釁」。隔天，解放軍就從青海和浙江朝著南海發射了東風反艦飛彈，警告意味濃厚。但幾乎就在同一時間，美軍的眼鏡蛇球偵察機卻再度飛入南海偵查！中美雙方你來我往，就怕一個擦槍走火，讓南海情勢越來越緊張。

▼ 解放軍朝南海發射東風導彈(翻攝自／East Pendulum Twitter)

美斡旋促以阿9月建交! 龐培歐出訪中東 5日行盼拉攏更多盟友

美國近日促成以色列和阿拉伯聯合大公國簽署和平協議。以色列總理納坦雅胡26日宣布，下週將派外交官到阿聯，完成以阿正式建交的流程，而見證人就是川普女婿庫許納。美國國務卿龐培歐，也在24日飛抵以色列，展開為期5天的中東訪問。此行除了造訪以色列、阿聯，還將訪問蘇丹和巴林等波斯灣國家。龐培歐首站就在以色列的首都耶路撒冷會見以國總理，並稱讚以阿簽訂和平協議將給中東和平帶來曙光，希望有更多阿拉伯國家都能加入這個行列，與以色列關係正常化。

▼美國國務卿蓬佩奧帶上美國國旗口罩，24日訪問以色列。（圖／路透）

WHO:全球疫情蔓延速度趨緩 泰國第一砲鬆綁!? 10月份開放普吉島

世界衛生組織最新數據顯示，全球新冠肺炎疫情趨緩，包括美國和巴西的新增確診數都在減少。而因疫情大受影響的旅遊大國泰國，率先宣布從10月開始開放普吉島旅遊，重振佔GDP將近2成的觀光業，美國的蘋果公司也傳準備要恢復部分門市營運，外界猜測這是為了下半年的新品預做準備。疫情雖然趨緩，不過各國針對入境普篩還是隔離，各有人力和醫療資源考量，原本採取入境普篩的德國，因為不堪負荷，預計從九月起不再對入境者全面普篩。

▼泰國普吉島卡隆沙灘。（圖／達志影像／美聯社）





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