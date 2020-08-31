新北議長要求國民黨：買下「蔡英文反瘦肉精」畫面播給全民看

▲新北市議長蔣根煌。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／新北報導

總統蔡英文近日宣布開放進口美豬、美牛，引發外界擔憂瘦肉精問題、重創畜牧業，而過去反對瘦肉精的言論也被批評是時空打臉。對此，國民黨新北市議會黨團31日召開記者會，新北市議長蔣根煌說道，已致電給國民黨秘書長李乾龍，要求募款把過去蔡英文反對瘦肉精的畫面買下，播放給全民看。

國民黨團書記長周勝考表示，過去民進黨在野時，強烈反對含瘦肉精豬肉進口，2012年3月7日民進黨黨團大動作召開記者會，要求瘦肉精零檢出，甚至在各地方黨部掛起看板全力反對，當時的民進黨從地方縣市長到中央民代，從黨主席到基層黨員，每個人對含瘦肉精的豬肉開放都是反對再反對，怎麼現在執政，就什麼都不顧，什麼都轉彎？民進黨面對過去主張，是忘記了，還是害怕想起來？

周勝考批評，蔡政府藐視國會不是第一次，這次蔡英文竟然是開記者會，昭告全民不甩國會，不僅如此，整個過程中，連一次也沒有與地方溝通，甚至連跟養豬業知會一聲都沒有，過去蔡英文說沒有跟國會商量、沒有跟人民商量「是不透明的、是欺負人民的」，現在這個號稱最會溝通的政府，跟誰溝通了？跟誰商量了？除了傲慢還是傲慢。

國民黨新北黨部主委黃志雄指出，國人飲食習慣與西方國家大不相同，不僅平時就會食用豬內臟，甚至當作補品，如婦女產後坐月子食用麻油腰花，豬心、豬肺常用來燉補品，體弱吃豬肝等，但內臟最容易藥物累積，特別是婦女在產後，對於內臟的攝取量大，誰保證吃了安全？吃出問題，民進黨敢負責任嗎？民進黨能負責任嗎？

「中央不做的，地方來做」國民黨新北市議會黨團強調，既然民進黨不顧人民健康，國民黨來捍衛，依據地方制度法第18、19條規定，衛生管理屬於地方自治事項，地方有權制定相關自治條例，因此，對於自治條例中已經針對乙型受體素有所規範的部分，議會黨團將嚴格監督，並要求地方政府落實；至於還沒有納入規範的，將立即提案修正自治條例，將豬肉及其加工製品不得檢出乙型受體素修法納入，

最後，國民黨新北市議會黨團呼籲，民進黨的政治人物不要忘記過去說過的話，更不要為了黨意，失去了民意，共同支持自治條例的修正，讓家園遠離含瘦肉精的豬肉，讓人民吃得健康、安心。