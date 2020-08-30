嘉市創課交流寫程式　解密無人機群飛科技

▲ 市府舉辦無人機展演解密 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

Maker in Chiayi交流會為嘉義市府每個月針對科技領域舉辦一場的技術分享小聚，日前在文創園區舉行第五場，主題為無人機群飛的奧秘，現場吸引近百人參與，不僅有Taiwan drone100計畫主持人李志清教授現場分享無人機群飛得技術，更有小型無人機實際飛行操作體驗，讓科技領域不再有侷限性，更能親近市民大眾。

無人機應用因限制性被打破，應用層面越來越多元，除了空拍，近年來在農業使用、安全防護上都有多方應用。無人機最近更興起群飛的表演，由上百台無人機在空中進行排列組合，呈現各式的圖案，加入燈光效果，視覺上相當震撼，但同時操控上百台無人機其實牽涉許多深層技術，需要處理通訊、定位、控制方法等，讓他們在空中路徑交錯不出現誤差，因此更需要有專業的GPS來控制，才能完成一場完美的演出。

▲無人機科技越來越發達 。（圖／記者翁伊森翻攝）

說到無人機表演，在今年日環食與科學168，嘉義市皆規劃精彩的群飛秀：由無人機展演拉開序幕，在北香湖夜空與港坪運動公園排列出「愛嘉義、日環食、翠玉白菜」等圖案，讓親臨現場的觀眾為之驚訝，短短十分鐘表演背後卻是一門複雜的科技學問。

嘉義市政府為了一圓每個小男孩心中的飛機夢，請到兩場無人機表演的執行團隊現場與市民交流技術，智慧科技處郭軒志處長表示:「嘉義市很難得舉辦這類型科技知識小聚，市府藉由每個月一次的交流會，讓有志一同的各位能有場域交流互動，是我們最大的目標，也期望嘉義市民往後想到這類型聚會，第一直覺便是Maker In Chiayi，讓創客精神得以深耕嘉義。」

本次活動不僅有知識型的分享，現場更有因應不同通訊裝置的無人機表演，活動最後則讓每位參與者實際體驗飛越障礙物的過程，讓大家感受操作無人機的樂趣。Maker In Chiayi 最後一場交流會將於9月26日舉辦，運用STEAM 教育方法，教導孩子用簡單方式就能寫程式，甚至動手完成屬於自己的玩具車，讓孩子從做中學，實踐小小工程師的夢想。更多訊息請至官網查詢。

Maker In Chiayi官方網站: https://aiotchiayi.org/