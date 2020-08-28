為民服務評核出爐　嘉義縣農業處無人機運用拔頭籌

▲▼ 109年度為民服務評核結果出爐，嘉義縣政府農業處拔得頭籌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣各公務機關年度服務品質大事的為民服務考核結果出爐！109年度由嘉義縣政府農業處以數位創新加值─「無人機農情及勘查暨資料分析示範計畫」拔得頭籌，水上鄉衛生所、水上鄉公所與新港鄉公所以「社會關懷服務」分別取得第2、3及4名佳績，各獲獎單位25日在縣府主管會報時公開表揚，由縣長翁章梁親自頒贈1萬元禮券及獎狀。

109年度為民服務考核以「創新、包容的政府服務」為主軸，強化機關服務作為與政府施政連結性，鼓勵機關以人為本；各受考機關以善用數位科技、公私協力且具多元包容性的創新服務等核心指標為考核內容。

▲為民服務評核結果水上鄉公所 以「社會關懷服務」取得第三。（圖／記者翁伊森翻攝）

其中農業處以無人機農情勘災分析資料，協助農民儘速領取救助金及復耕，展現嘉義縣農業政策新面貌；水上鄉衛生公所則以「MACHI 行動 幸福水上」的口號，以提供可近性、可利用性及整合性的醫療服務；水上鄉公所以推動樂齡學習活動及健全公私協力的互助體系，共創幸福安全的社會環境。

▲為民服務評核結果新港鄉公所 以「社會關懷服務」取得第四。（圖／記者翁伊森翻攝）

新港鄉公所則以『服務從「新」做起，「港」動由您開始』為口號，從民眾的角度並勇於創新，提供更優質的服務，獲得各評核委員的高度肯定與讚賞，一致公認為足堪嘉義縣各公務機關為民服務楷模，推薦代表嘉義縣參加國發會第三屆「政府服務獎」活動。



翁章梁說，政府服務沒有最好，只有更好! 不斷創新、改變與熱忱是政府服務精進的關鍵，未來，嘉義縣政府將持續秉持團隊服務精神，在為民服務工作上，積極創新、落實品管，讓嘉義縣的鄉親獲得最優質的行政服務。

109年度為民服務考核在各受考機關全力籌劃、準備下，展現不同以往的特色，評獎內容量精質優，評獎過程參與熱烈，評獎結果眾望所歸，呈現出嘉義縣公務團隊的優質與進步，並為嘉義新時代注入更豐采的內涵與價值，提升「勇敢轉型、創新嘉義」的新活力與新動能。