台南市長黃偉哲出席91記者節慶祝活動　推銷全面採用國產豬

▲台南市長黃偉哲等人感謝新聞媒體協助市政的推動，鼓勵新聞媒體發揮第四權力量，讓政府聽到人民的聲音。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

9月1日記者節將屆！已創立71周年的「大台南新聞記者公會」，30日提前在台南市下營區田媽媽鵝肉美食餐廳，舉辦2020「91記者節慶祝大會」，由理事長邱仁武主持，100多位會員熱情參加，台南市長黃偉哲特別到場推銷全面採用國產豬，並在餐廳貼上第1張全面採用國產豬的貼紙，請媒體協助宣導全面採用國產豬。

理事長邱仁武表示，「大台南新聞記者公會」的前身「台南縣新聞記者公會」是在1949年成立的，台南縣市合併升格後，更名為「大台南新聞記者公會」，已經有71年歷史，可以說是台南地區成立最久的新聞媒體團體。

台南市長黃偉哲出席慶祝91記者節大會，除了肯定「大台南新聞記者公會」的新聞媒體人員，為政府機關及基層發聲的努力與成果表現，他說新聞媒體記者扮演制衡的角色，也代表來自地方基層的聲音，站在公平、公正的立場為地方發聲，讓政府聽到人民的聲音，發揮第四權的制衡力量，值得肯定與鼓勵。

黃偉哲表示，為配合中央政策，台南市政府初步針對加強相關食安配套措施外，呼籲學校營養午餐及公部門、民間企業團膳，將全面採用國產豬，同時為了加強宣導採用國產豬，特別在一天內印製好宣導貼紙，他跟田媽媽餐廳老闆顏庸哲貼上台南第1張宣導標籤，推銷全面採用國產豬，獲得大家肯定與認同。

包括立委郭國文、市議員謝財旺、陳昆和、陳秋宏、吳通龍、李宗翰、觀光旅遊局長郭貞慧、雲管處長徐振能、行政院雲嘉南服務中心副執行長王開玹、市府研考會主委戴偉峻，台灣養蝦暨養殖協會 理事長陳勤富、台南市政府聯合服務中心副主任黃國照、海巡署南部分署11大隊副隊長劉嘉美、第6巡防區指揮部主任洪挬論等都到場。

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