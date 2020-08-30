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獨居姊身中多刀「倒血泊」慘死！暴力男友同日離奇自殺

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▲房（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲野口麻美在家中遭到殺害。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

日本東京中野區30日出現一名38歲女性在家中被胞弟發現身中數刀倒臥血泊，嚇得他連忙報警，可惜警方到場後，該名女子已經明顯死亡。然而巧合的是，警方同日在該區發現死者的男友自殺，目前生死不明。據悉，該男子2019年8月曾因對死者施暴遭函送檢方偵辦。警方初步判斷該名男子是將被害女性殺害後，才離開現場並自殺。

根據TBS NEWS報導，死者是獨居於中野區一間公寓的38歲野口麻美，她的弟弟30日上午10時到她的住處，沒想到一進門就看見姊姊全身是血地倒在地上，連忙通報警消人員。據了解，她的弟弟報案時表示，「姊姊不停流血，身體還變冰冷了。」警方獲報後隨即趕往現場，然而不幸的是，野口早已因失血過多，當場死亡。

警視廳表示，野口身上有多處遭捅的痕跡，雖然現場並無打鬥痕跡，但房間內卻沒有找到致命的刀具，因此目前正朝他殺方向調查。

另一方面，野口的男友同日也被發現在中野區自殺，但警方並未公布相關細節。由於該名男子2019年8月曾因對野口施暴遭函送檢方偵辦，因此警方初步懷疑，野口應該是因為與這名男性發生爭執，才會無辜被害。

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