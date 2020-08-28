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七月普渡！3歲女童曝「好兄弟進食區」...媽瞬間嚇歪：別吵衪們吃飯

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▲家家戶戶會在鬼門開時，準備需要供品，讓好兄弟吃得開心。（示意圖／CFP）

▲依照民間習俗，農曆7月要準備山珍海味宴請「好兄弟」。（示意圖／CFP）

實習記者劉雪兒／綜合報導

孩子們對於靈異事件比較容易敏感，常常看到大人們看不到的「事物」。一名母親在網路上分享說，自己與媽媽在鬼門開期間，準備好供品宴請四方好兄弟時，不過3歲女兒突然指出好兄弟的「進食區」，瞬間嚇毛所有人，而貼文也立刻引起網友們的關注。

原PO在靈異公社表示，當時正好是七月半，她跟家人準備供品拜門口，等到自己和媽媽準備好所有供品後，便叫正在客廳看電視的女兒，一起聚在門口拜拜，結果女兒卻突然指著空無一人的馬路說，「媽媽，外面好多人哦」，瞬間把大家都嚇壞了。而她的媽媽當時反問說，「是姨婆家（對面）的人嗎？」女兒則生氣的回應說，「阿嬤，我說馬路上啦，還有站桌子旁邊，很多人啊，衪們要來我們家吃飯嗎？」後來察覺到不對勁，阿嬤立刻制止孫女不要亂說話。

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▲全台唯一主祀中元普渡公的虎尾金羅殿，將行開「五嶽門」儀式，讓陰間的公差、好兄弟、好姐妹到陽間接受 招待。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲中元普渡供品澎湃「好兄弟」會開心。（圖／記者蔡佩旻攝）

第二次燒香時，女兒竟直接往供桌底下鑽，說「媽媽，為什麼祂們要躲在桌子下面吃東西，你叫祂們出來吃啊」，原PO只好硬著頭皮問女兒，「那祂們有沒有說很好吃啊？」女兒則回答說，「祂們沒說話，只是一直吃」，原PO最後要女兒別吵好兄弟吃飯。

最後到第三輪香時，她開始化金紙、收拾供桌，結果女兒居然站在門口一直揮手，無奈的媽媽已經逐漸感動「無所謂」，完全不制止其行為。

貼文立刻引起網友們的關注，紛紛留言表示，「小朋友都比較容易看得到」、「感覺很驚險渡過一天」、「還好我有先見...滿月之後就帶女兒去給準提佛母做義女，然後關了她的『天眼』」、「瞬間炸寒毛」、「所以拜好兄弟的時候，小孩不要在旁邊」。

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