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陸博物館貼出U-2偵察機殘骸　邀美飛行員參觀「58年前就能打下」

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▲▼陸博物館貼出U-2偵察機殘骸　邀美飛行員參觀「58年前就能打下來」。（圖／中國人民革命軍事博物館）

▲中國人民革命軍事博物館陳列的U-2偵察機殘骸。（圖／中國人民革命軍事博物館）

記者蔡紹堅／綜合報導

美軍一架U-2高空偵察機日前飛入解放軍渤海軍演的禁航區內，引起陸方強烈反彈，指此行為是赤裸裸的挑釁。事發之後，位於北京的中國人民革命軍事博物館在微博發文，邀請美軍飛行員來參觀58年前被解放軍擊落的U-2殘骸，強調解放軍在58年之後也能打下任何侵入中國領空的戰機。

中國人民革命軍事博物館27日發表題為「美軍飛行員，軍博請你來參觀U-2殘骸」文章，提到解放軍在1926年以地對空導彈首次擊落1架U-2，此後又接連擊落4架，成為全球擊落此型號偵察機最多的國家。

▼解放軍使用蘇聯研發的SA-2地對空導彈擊落U-2偵察機。（圖／中國人民革命軍事博物館）

▲▼陸博物館貼出U-2偵察機殘骸　邀美飛行員參觀「58年前就能打下來」。（圖／中國人民革命軍事博物館）

中國人民革命軍事博物館指出，被擊落的U-2殘骸現在陳列於博物館地下一層的兵器大廳，「殘破的機體、灰暗的機艙，令參觀者如何也猜想不到它曾在兩萬多米的高空為所欲為，肆無忌憚，趾高氣揚。」

中國人民革命軍事博物館強調，無論何時何地，中國軍人不怕打硬仗，不怕啃硬骨頭，「58年前能打下U-2高空偵察機，58年後必然能打下任何侵入中國領空的戰機，別忘了，我們還有『紅旗』系列等眾多『防空兵』。」

最後，中國人民革命軍事博物館還向美軍喊話，邀請闖入禁航區的飛行員來參觀U-2殘骸，「前天闖入中國禁飛區的美國飛行員，有空帶上身份證，掃二維碼，來中國人民革命軍事博物館，參觀一下U-2高空偵察機的殘骸，我們會講給你聽，那是我們半個多世紀前打下來的！」

▼毛澤東接見擊落U-2偵察機的解放軍士兵。（圖／中國人民革命軍事博物館）

▲▼陸博物館貼出U-2偵察機殘骸　邀美飛行員參觀「58年前就能打下來」。（圖／中國人民革命軍事博物館）

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