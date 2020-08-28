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檢察官認證！「幕後有藏鏡人」　防滅證、勾串聲押槍擊館長嫌

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記者陳雕文、林彥臣／新北報導

新北市地檢署於今（28日）獲知館長陳之漢遭槍擊後，立即主動分案並指派陳詩詩檢察官指揮偵辦，陳檢察官指揮新北市政府警察局林口分局進行清查、分析及相關證據保全等偵查作為，檢察官於訊問劉姓犯嫌及相關證人後，認劉姓犯嫌涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂等罪嫌，犯嫌重大，且有逃亡、滅證、勾串或再度加害於被害人之可能，向法院聲請羈押，並請法院准對被告禁止接見通信（含閱讀報紙、收看電視、收聽廣播）。

▲▼館長遭槍擊事件，林口分局移送嫌犯。（圖／記者宋良義攝）

▲槍擊館長的劉姓犯嫌遭到檢查官聲押。（圖／記者宋良義攝）


23歲劉姓嫌犯10天前才因為涉嫌對館長性騷擾遭到提告，28日凌晨在館長的林口場館外埋伏，衝上前近距離連開3槍，事後到警局自首嗆「都是我一個人幹的」。目前，檢方偵訊後，認定劉男涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂等罪嫌，向法院聲請羈押。

律師粉絲頁「巴毛律師混酥團」對此案分析表示，針對館長中槍一事發文，開槍者劉男看起來，不像是有辦法短時間弄到槍的人，且「台灣人十個有九個，到警察局都覺得不用請律師，自己先嘴一波，苗頭不對再說，然後今天這個嫌犯竟然知道要自首，還知道要保持緘默等律師，跟我說這背後沒有別的勢力操作，我不相信。」

另外也有網友列出3個疑點，第一個是摸館長這行為明顯是挑釁，即使真的是仰慕館長，也不會預謀性地等對方出現並上前騷擾；第二個是即使被公審，「哪來的槍跟這麼屌的復仇心」，普通人洩憤開1槍就嚇到了，劉男卻連開了3槍，而且都巧妙地避開要害，警告意味相當濃厚；第三個是主動投案時的態度，犯案前還先喝酒壯膽，開槍完第一時間就跑去自首，「連衝動的悔悟、緊張時間感覺都沒有，一切順的不自然。」
 

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