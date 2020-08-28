酸民比槍擊更可怕　波特王收「死亡威脅」習慣了：檢討被害者很荒謬

▲網友留言嗆聲，下一個就是波特王 。（圖／左翻攝自館長FB／右翻攝自波特王FB）

記者施怡妏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前因性騷案與劉姓男狂粉發生糾紛，28日凌晨2時22分，劉男酒後挾怨報復朝館長連轟3槍，目前人已脫離險境，也引起網路上一片熱烈討論。5個月內連兩名網紅遭到攻擊，許多網友紛紛留言指出，「波特王要小心」。對此，波特王在臉書發文表示，「比槍擊更可怕的，是那群檢討被害者的酸民；留言嗆下一個是我的死亡威脅，也已經習慣了」。

網紅「波特王」今（28）日在臉書發文，「就算今天再不喜歡這個人，對於任何傷害他人的暴力行為，我們都該給予強烈譴責才是，結果新聞下有不少留言說，誰叫他那麼高調，誰叫他要談論政治，誰叫他怎樣怎樣」，台灣是一個有言論自由的國家，對於台灣人而言，在日常生活中談論政治，本就是很稀鬆平常的事情。

波特王在文中指出，「館長有時有些言論我也不認同，但這不是很正常的事嗎？要是每個人想法都一樣，這世界該有多無聊，結果別人遇害，酸民還在下面留言檢討被害者，這種邏輯思維，我覺得很荒謬」，希望政府官員可以好好修法，不要再出現什麼思覺失調殺人無罪的事。

▲波特王發文指出，別人遇害，酸民還在下面留言檢討被害者，很荒謬 。（圖／翻攝自Facebook／波特王）

五個月內連續兩名網紅遭到攻擊，網友在PTT板上熱烈討論，有人好奇詢問，「誰會是下一個危險的網紅？」認為平常行事作風大膽，談論政治內容的人都有危險，不少人還在留言處點名波特王。對此，波特王回覆，「有粉絲截圖給我，說有看到粉紅留言嗆下一個是我，三不五時都會收到這種死亡威脅，好像也就習慣了。」

回顧波特王之前的事蹟，去年底與總統蔡英文合作拍攝，慘遭商業合作方表明不能出現「總統」兩字，並竄改微博帳號的密碼，直接解約，將擁有百萬粉絲，自營的微博「整碗端走」。事後，波特王所屬公司還發出6點聲明，期望網路的創作環境與自由的空氣能被尊重，並且抨擊大陸合作方「不理性」，讓他們深感遺憾，並決定不再繼續合作。