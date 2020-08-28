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瘦肉精美豬鬆綁　陳吉仲掛保證：未來生鮮、加工都強制標示進口肉品產地

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▲▼ 豬,非洲豬瘟。（圖／路透）

▲府院拍板開放萊克多巴胺美國豬肉。（圖／路透）

記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文今（28日）拍板開放萊克多巴胺豬肉。對此，農委會主委陳吉仲表示，萊克多巴胺在國際上已經有公認的安全標準，只要符合國際標準，就不會有任何的食安疑慮。同時也掛保證表示，未來生鮮、加工或是餐飲食品，都必須強制標示進口肉品的產地，讓消費者可清楚辨認，消費的到底是進口豬肉，還是國產豬。

陳吉仲表示，為了因應後疫情時代的國際經貿戰略及美中貿易戰下的台灣經濟安全，在保障食安和提升國產的前提下，依循國際標準訂定豬肉萊克多巴胺的安全容許量，這是一個必須面對的議題。

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▲▼ 瘦肉精美豬鬆綁　陳吉仲掛保證 。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲陳吉仲保證，未來將強制標示進口肉品的產地，讓消費者可清楚辨認。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲指出，國際食品法典委員會（CODEX）已經針對萊克多巴胺的安全容許量訂出了標準，世界上大多數的國家，包括CPTPP的會員國澳洲、紐西蘭、印尼、菲律賓、馬來西亞、香港、越南，以及我國最主要的貿易競爭國日本、南韓，都已依據國際標準開放。我們不能沒有科學理由拒絕接受國際標準，否則台灣將被世界孤立，與各國的自由貿易協定也將遙遙無期。

陳吉仲提到，目前萊克多巴胺在國際上已經有公認的安全標準，在嚴謹的風險評估以及世界上許多先進國家的驗證下，已經可以確認只要符合國際標準，就不會有任何的食安疑慮。舉例來說．在CODEX的容許量下，一般人要吃超過33塊200公克的肉排，而且要每天連續吃5到10年，才「有可能」會超標。我們在國內標準的訂定上，也會嚴格遵守CODEX的容許量，國人不用擔心任何食安問題。

陳吉仲也說，目前台灣國產豬肉的自給率高達9成以上，進口豬肉只佔1成，且目前我國的進口豬肉以加拿大為大宗，西班牙次之，美豬僅佔進口量的13%，且美豬使用萊克多巴胺的比例僅有22%，換句話說，國人吃到進口萊豬的機率僅有0.286%。

▲▼ 瘦肉精美豬鬆綁　陳吉仲掛保證 。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲陳吉仲表示，萊克多巴胺在國際上已經有公認的安全標準，只要符合國際標準，就不會有任何的食安疑慮。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲也掛保證表示，未來不會核准任何萊劑在國內使用或上市，只要消費者認明國產，就是100%不含萊克多巴胺的高品質豬肉。未來對於生鮮、加工或是餐飲食品，都必須強制標示進口肉品的產地，讓消費者可清楚辨認，消費的到底是進口豬肉，還是100%不含萊克多巴胺的國產豬肉。

陳吉仲也說，為了協助國內養豬產業向上提升，國家提撥至少100億元，成立養豬產業基金，確保國內的毛豬拍賣價格維持在一定水準。同時將推動豬隻死亡強制保險，政府全面增加保費補助至少1成，500頭以下養豬場更會全額補助，降低豬農的經營風險。也會投入更多預算，協助豬農提高育成率、升級現代化養豬場等。最後還會有一系列的外銷獎勵措施，要讓台灣豬到全世界打天下，進軍全球。

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