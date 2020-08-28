蔡英文將開放美豬美牛進口　政院盼民進黨立委促成產業界溝通

▲國民黨曾發動豬農抗議美豬進口。（資料照／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌28日中午於台北賓館宴請民進黨立委，有不具名的民進黨立委證實，政府將開放美國開放萊克多巴胺豬肉以及30月齡以上的美國牛肉進口，行政院盼望立委能夠多向民眾與產業界溝通、交換意見，同時也準備了百億基金，「萬一有什麼狀況，政府也有準備」。

蔡政府近來與美方的合作愈趨緊密，蔡英文18日出席三三會時就曾表示，各界關心的台美雙邊貿易協定（BTA）或自由貿易協定（FTA），政府會做好準備，加速推動，讓台美產業的互補性可以發揮。

蔡英文25日出席台北市美國商會致辭時更主動提及，台美密切夥伴關係讓台灣有機會提議洽簽雙邊貿易協定、加強合作。但要談及美豬美牛進口茲事體大，牽涉國內產業鏈與食安問題，因此府院對此議題相當謹慎。

▲豬農赴立法院抗議美豬進口。（資料照／記者黃克翔攝）



蔡英文、蘇貞昌28日中午於台北賓館宴請民進黨立委，有不具名的立委透露，政府將開放美豬、美牛進口，「我們要被荼毒了」，不過台灣人較傾向食用台灣肉品，因此在市場上受到的衝擊應不至於太大。他說，他也在會中建議行政院，應該提供多一點預算輔導養殖業。

有南部立委表示，會中大多聚焦在討論開放萊克多巴胺豬肉，因為台灣若要走進自由貿易市場，貨品就必須與國際標準接軌，按照世界動物衛生組織的科學標準，而不是單純考量到個人或政黨的主觀意見。

該立委也說，民進黨立委會跟著行政院的既有政策，多與民眾和產業界進行溝通，把政府推行的理由講清楚，行政院也在會中提出數據，台灣民眾每年食用的美國牛肉僅3公斤，美國豬肉的量又更草，「台灣人的食用量幾乎微乎其微」，推估產業界的衝擊不會太大。

另一名民進黨立委則表示，如果國人不吃，商人也不會進口，會中立委們沒有持太大的反對意見，大家都意識到台灣的貿易若要與世界接軌，肉品就必須按照國際標準，行政院也已經準備百億基金，「萬一有什麼狀況，政府也有準備」。

▼國民黨團曾在施政總質詢抗議美豬進口。（圖／ETtoday資料照）

