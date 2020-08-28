23歲劉男秒投案！律師點明「構成自首」2關鍵　只知其一得減刑：直播也沒用

▲劉姓男子事發後，立刻到案自首。（圖／記者宋良義攝）

記者曾筠淇／綜合報導

23歲的劉姓男子28日凌晨2時許，在成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店開槍擊傷館長陳之漢，事後到案自首。對此，律師林智群在粉專發文，分析劉男到警察局承認犯案是否構成自首，他點出了2個前提，如未達成其中一者，才屬自首，且根據刑法規定，自首就「得」減輕刑度。

律師林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上指出，自首的前提有2個，一為「警察知道有這個犯罪」，二為「警察知道犯罪嫌疑人是誰」，只要警方知道上述2個資訊，那犯罪者只能算是「投案」，而非自首。

如果警方接獲報案卻不知道犯罪嫌疑人是誰，一直到犯罪者自己承認才鎖定犯案者，該人則構成「自首」，因此，林智群表示，開槍打館長的劉姓男子即屬自首。

▲林智群點出構成自首的2個前提。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師（klaw））

先前的刑法規定，只要犯罪人自首，就「必」減輕刑度，法官不想減也不行，因此就容易出現預謀犯罪者一犯案，就立刻到警局自首的情況，林智群認為，劉男「去警察局自首」很可能也是犯罪計畫的一部分。

立法者隨後也發現了這個問題點，因此已經修法，目前自首只是「得」減輕刑度，至於是否減輕，則可依法官決定，林智群也提到，現在犯案後就自首是可能踢到鐵板的，「這件事情真正重點應該是後面有沒有藏鏡人。」

此外，有網友提到，「直播避免形成自首」。對此，林智群也補充說明，「來不及了，那個人已經搭計程車到500公尺外警察局去了」，且直播只會知道有犯罪事實，不清楚是誰下手。

▼中華民國刑法第62條。（圖／翻攝自全國法規資料庫）