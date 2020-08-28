陸「天問一號」探測器36天飛行1億公里！　預計明年4/23降落火星

▲天問一號目前距離地球約1075萬公里。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中國國家航天局在周五（28日）公佈，正飛往火星的「天問一號」探測器已在軌飛行約36天，飛行路程已達1億公里，距離地球約1075萬公里。據悉，「天問一號」探測器於今年7月23日成功發射，計劃於2021年2月11至24日環繞火星運行，並於2021年4月23日把一台火星車降落到火星表面，一次性完成「繞」、「落」、「巡」三大目標，進行時長90天的火星探索工作。

據《人民日報》報導，「天問一號」探測器現時姿態穩定、能源平衡，多個載荷完成自檢，確認設備狀態正常，相關工作正按計劃穩步推進。

7月23日12時41分，「長征五號」遙四運載火箭在海南文昌航天發射場發射升空，火箭飛行約2,167秒後，成功將首次火星探測任務「天問一號」探測器送入預定軌道，邁出中國行星探測第一步。「天問一號」探測器以人造行星的形態，與地球、火星共同圍繞太陽公轉，逐漸遠離地球，飛向火星。

國家航天局指，「天問一號」探測器已成功完成地月合影獲取、首次軌道中途修正、載荷自檢等工作。在8月19日晚上10時20分起，探測器環繞器上火星磁強計、礦物光譜分析儀、高分辨率相機、中分辨率相機等載荷依次完成自檢，載荷科學數據下傳順利，確認設備狀態正常，各項飛控工作正常展開。探測器後續還將展開深空機動及多次中途修正，並在接近火星軌道後執行捕獲、著陸、巡視等任務。

▲「天問一號」執行首次火星探測任務。（圖／央視新聞）

「天問一號」探測器已經飛行一億公里，但目前與地球的距離卻是1075萬公里，兩者相差近10倍。中國國家航天局指解釋，「天問一號」探測器飛向火星的路線並非直線，而是弧線，「天問一號」探測器發射升空後，不是沿地球前進的方向飛行，而是朝著地球運行軌道偏外的方向「追趕」火星，過程中會不斷遠離地球。

由於地球與火星都是圍繞太陽公轉，所以地球、「天問一號」探測器、火星三者的位置一直都會有所變化。在「天問一號」探測器飛行的過程中，地球其實也在不斷「前進」。按照地球公轉速度大約每秒30公里計算，在「天問一號」探測器至今已飛行36天的時間中，其實地球也已運行超過9000萬公里。故「天問一號」探測器已經飛行一億公里，但實際上與地球的距離並沒有那麼遠。據了解，當「天問一號」探測器抵達火星時，其與地球的距離將會是約1.95億公里，實際飛行約4.7億公里。