瑜珈老師放大招！全班「吐舌+眼上吊+吼叫」　網友看傻：好兄弟都被嚇回地府

記者陳雕文／綜合報導

鬼月看到這影片...網友日前在臉書爆廢公社PO出一部影片，一名老師要大家放輕鬆，接著撐開雙手掌、吐出舌頭、雙眼上吊並發出低沉的叫聲，全班同學也跟著做，整間教室都能聽到低吼聲，從大家的表情跟聲音，網友看了都傻眼，以為是某種邪教儀式，還有人認為是鬼門開了才全班中邪，瑜珈老師證實，「的確有一流派有此動作。」

▲影片中老師的動作看似誇張又有點好笑，但在「艾揚格瑜珈」當中的確有這一招。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

智喬老師表示，瑜珈派別眾多，各流派的招式、風格，甚至訴求都有所不同，像美國傳來的「皮拉提斯」，主要訴求就是強化核心、鍛鍊身體。就該影片來說，應是屬於「艾揚格瑜珈」，為印度的傳統流派，透過各種姿勢，有時還會搭配輔具幫助深度冥想，藉此放鬆身心靈。

▲▼專業瑜珈老師智喬解釋，就該影片的動作來說，應是屬於「艾揚格瑜珈」，為印度的傳統流派，透過各種姿勢，有時還會搭配輔具幫助深度冥想，藉此放鬆身心靈。（圖／智喬老師授權提供）

據了解，影片中老師的教學是「獅吼式」，可增加顏面肌肉彈性避免皺紋、甚至可以幫助調節聲帶，動作就如招式名稱，像獅子般低吼。首先，盤腿坐好並全身放鬆，身體微微前傾、雙眼睜開並且凝視眉心，接著吐出舌頭盡量伸展、手掌撐開，並平穩地發出「啊」的聲音。

多數網友看到影片的第一時間會傻眼，以為是某種宗教儀式，並紛紛留言，「我想說，老師！您不管嗑了什麼都給我來一點」、「好兄弟都嚇到逃回地府了！」、「鬼片培訓班？」、「一個人還好，一堆人這聲音跟表情，好詭異。」、「這是現在不准笑的節目啦！」

【智喬老師小檔案】



年齡：27



學歷：致理科技大學 財務金融系



經歷：



專業證照

●瑜珈聯盟 RYT-200hr

●瑜珈聯盟產前產後教師培訓100 hours

●Afaa Mat Science certification 墊上核心

參加過研習

●銀髮族體適能

●Embody yoga therapy 12 hour

●Yoga Fit 解剖學第一級

●中華民國台灣競技啦啦隊協會研習共32hr

●臺灣應用復健協會-運動傷害防護研習會

