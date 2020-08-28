陸推開公司全程「網路化」　李克強出招活絡經濟

▲大陸國務院總理李克強。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／綜合報導

面對動盪的國際經貿情勢，大陸國務院總理李克強在26日召開的國常會上，除指示要投入1000億元人民幣進行水災後重建外，更強調要深化「放管服」改革、落實財政金融紓困政策，以激發市場活力。為此，李克強要求確保於年底前做到，企業開辦全程可在網路上辦理。

所謂「放管服」是中國大陸推動的一項經濟改革政策，中共黨中央並於2018年成立「放管服」改革協調小組，意及「簡政放權、放管結合、優化服務」，包括降低行業、市場的準入門檻，促進公平競爭，提升政府施政效率、捨棄繁文縟節，最終營造便利的營商環境。

李克強表示，深化「放管服」改革和落實財政金融紓困政策並行推進，是激發市場活力、增強發展內生動力的重要舉措，對做好「六穩」工作、落實「六保」任務至關重要，要推出新舉措進一步做到門檻降下來、監管跟上去、服務更優化。

李克強提到，近期他到各地方考察後，社會普遍認為減稅降費效益明顯，希望未來能延長稅費優惠政策時間，降低企業經營的門檻。因此，李克強要求，有關部門要摒棄部門本位主義，盡量簡化減少審批，堅持放管結合、並重推進。

該次國務院常務會議決定，要展開住所與經營場所分離登記試點，市場主體可登記多個經營場所。針對便利企業生產經營、擴大對外開放、支持農業農村發展等，取消49項有重複審批情況的行政許可事項，將4項審批下放至省級部門，對其中需要修改法律的提請全國人大常委會修法後施行。

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