21歲男微信被封「衝去公司頂樓跳下」　哥怨：一條人命63萬太少！

▲男子微信被封號，竟然憤而跳樓身亡。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名21歲男子因為微信被封號，影響了正常生活，多次向客服中心申訴未果，15日竟然從騰訊用戶接待中心頂樓跳下。事件在跳樓者的哥哥唐仁找媒體爆料後，才披露出來。

綜合陸媒報導，唐仁透露，弟弟原本自己開了一個店面，因為微信號被封之後無法收款，讓生活出現障礙，因此多次找客服，但獲得的都是機器人回覆。事發當天弟弟再度到騰訊用戶接待中心諮詢被封號的事情，但找不到負責人，之後就從頂樓跳下了。

騰訊方則回應稱，墜樓者「從騰訊公司墜亡」這一說法並不屬實，該大廈是租用。一名工作人員表示，事發當天非工作日（星期六），騰訊用戶接待中心當天未對外服務，騰訊公司員工未與墜樓者有過交流接觸。

針對小唐微信封號情況，騰訊指出，該帳號是於8月12日因被人舉報色情騷擾，平臺實施72小時短期封號措施，一直到8月15日到期，也就是跳樓當天自動解封，這一資訊在使用者登錄介面是有明確提示的。

唐仁透露，騰訊人工客服有問題，如果可以回覆弟弟，可能就不會出事了，「他（弟弟）也確實是太傻了，封個微信號也不至於這樣，太極端了。15萬我們覺得太少了，一條人命15萬（人民幣，約新台幣63萬元），應該是賠償，不應該是人道主義慰問之類的」。

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