故宮400無人機群飛展演　8架「墜機」至善湖！遊客以為做效果

記者翁伊森／嘉義報導

故宮南院今年年暑假推出「嬉遊南院-仲夏夜星幻」演出吸引不少民眾到場觀看，8日晚上正當400架無人機與舞者在水面上互動展演，卻意外有8架無人機墜落，當中7架掉入湖內，不少民眾以為是在做效果，直到工作人員脫掉鞋子下水搶救才知道「墜機」，所幸未砸到民眾及影響演出。

▲故宮展演無人機跌落至善湖，工作人員趕進下池塘打撈。（圖／讀者提供）

▲8台無人機跌落池塘，原因待查。（圖／讀者提供）

故宮南院至善湖是特色景觀，8月1日、8日晚間7點30分到8點10分，推出國內首次無人機加上水上舞台的大型展演「嬉遊南院-仲夏夜星空」，挑戰400架無人機群飛，搭配知名表演藝術家及水舞水幕投影執行團隊，展現故宮文物藝術美感及建築環境景觀之美，8日晚間卻意外跌落4架，原因還在調查中，但相當慶幸沒有人被砸傷，而是直接掉入湖內。

▲故宮無人機群飛表演。（圖／讀者提供）

無人機團隊是由台灣台南市希望創新公司成立 ，由南臺科大電子系助理教授李志清創立，厚實技術做基底，實現本土無人機群飛展演，多次完成大型無人機群飛展演，從零組件設計、軟體撰寫、整機組裝等，都由本土團隊自行設計、寫code、組裝完成。

▲故宮南院近日活動頻增吸引爆滿人潮。（圖／讀者提供）

故宮南院8日晚間20：00～20：10無人機群飛燈光秀，15日和22日則是19：40～19：50演出，另搭配動感水舞秀和3D水幕魔鏡秀每活動至22日結束。日間動感水舞秀表演時間為10：50～18：30，每隔20分鐘一場，每場5分鐘，而晚間的3D水幕魔鏡秀則是每日18：50～21：30登場，每隔20分鐘一場，每場12分鐘。