嘉義縣文康車月服務25場　新車改裝首航前進義竹

▲嘉義縣文康車新車首航，一通電話就能盡情歡唱！ （圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

一輛繪有2位高歌歡唱的阿公、阿嬤彩繪車緩緩駛入廣場，眼尖的長輩馬上互相招呼著從活動中心內陸續走出，這輛受到長輩熱切歡迎的是嘉義縣的老人文康休閒巡迴車；車輛就定位後，文康車志工熟練地擺放起桌椅用具，此時，一道身影從另一邊現身，原來是嘉義縣長翁章梁，嘉義縣今年新購置1輛文康車，來到義竹鄉北華社區活動中心，縣長翁章梁特地參與新車的首站巡迴服務，並與社區長輩一同高歌飆唱。

嘉義縣行動式老人文康休閒巡迴服務專車，95年由內政部撥交後，已行駛近15年，多年來上山下海，深入嘉義縣各鄉鎮及偏遠地區巡迴，每年執行約300場次，每月平均辦理25餘場次，深受縣民歡迎及肯定。近年因文康車老舊，維修保養成本提高，為了持續提供更安全且品質穩定的服務，嘉義縣政府使用公益彩券盈餘補助，採購1輛新文康車，今年度改裝完成後於8月中正式上路。

嘉義縣照顧長者由身心兩方面著手，不只關注長輩的身體照護，也關心長輩們良好的社交生活，鼓勵長輩走出門參與社會，避免憂鬱、失智與失能情況的發生。文康巡迴服務專車不僅能提供長輩們拿起麥克風盡情歡唱的機會，也為長輩們進行體溫及血壓量測，更貼心準備多樣茶點，供老人家品嘗享用，並提供社會福利宣導，這些服務均為免費提供，文康車讓社區長者一同歡度美好時光，推廣至今深獲好評。

▲嘉義縣長翁章梁為民眾量血壓 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁也在現場擔任一日文康車志工，親自分送茶點供社區長輩享用，並逐一為長輩量血壓，當發現有長輩血壓較高時，翁縣長更是細心地頻頻叮囑長輩要按時吃高血壓藥；直到離開前社區前，他仍不忘提醒長輩要控制均衡飲食，照顧好身體，翁縣長的貼心舉動，令長輩們感到窩心不已。

▲縣長翁章梁親自示範歌唱 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，愛唱歌的老人不會變老，到戶外曬曬太陽也能讓身體及心理的抵抗力更好，文康車每日服務前皆會做好相關清潔工作，桌椅及歌唱器材也在每場服務結束後進行消毒，防疫措施滴水不漏，未來若社區需使用文康車，可提前向社會局預約，盼讓長輩能安心在社區繼續歡唱，快樂出航。