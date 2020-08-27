富二代女殺母辯「思覺失調」！曝黑暗童年　家屬崩潰：她要拿遺產

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北天母林姓女子去年3月找不到3份訴狀，懷疑是73歲母親拿走，竟逼對方走碎玻璃路，以鈍器將對方殺死。一審依傷害直系血親尊親屬致死罪判18年，林女二審稱因思覺失調才會出手攻擊，希望法官輕判。林女家屬表示，林女除了想減刑之外，還想爭遺產，讓他們無法接受。

林女父親為室內設計師，母親經商有成，在天母有數處房產，但林母不承認林女有精神疾病，刻意隱瞞不治療，導致林女情況日益嚴重，雖到美國習得碩士學位，回台後卻無法與人交流，無法順利工作。

林女婚姻、工作皆不順利，離婚後在媽媽淡水的房內居住，但常與自來水、瓦斯、電信等公司發生訴訟。林母為女兒的事來回奔波太累，這才要求對方回家同住。

豈料，林女2019年3月1日發現找不到3份書狀，懷疑是媽媽偷偷走，加上看到對方在臥室內的糖果罐中放了4張100元紙鈔，懷疑母親以「死」諧音詛咒，氣得打電話恐嚇「妳要是不把訴狀交出來，妳回家我會拿把刀把妳給殺了！」

林女在母親的臥室灑滿碎玻璃，等對方回家後，立刻將老母丟到碎玻璃上，並以手、鈍器痛毆，導致林母肋骨、胸骨骨折，內臟破裂死亡；此外，林女犯案後非常冷靜，直到晚間10時才回家，並謊稱媽媽是被兩名男子帶回才會失去生命跡象。

▲林女希望法官二審輕判。（圖／記者吳銘峯攝）



林女一審否認犯行，稱母親有輕生念頭，法官認定她有思覺失調症，但犯案時並非因精神疾病影響，依傷害直系血親尊親屬致死罪判18年，林女不服上訴，將於27日開庭再審。

林女律師表示，林女出生保守家庭，母親對外隱瞞她的病情，若接受治療後，社會化的可能性高，希望法院可以輕判。但是，林女家屬委任律師認為，林女犯案後還會去精舍、倒垃圾，甚至被判刑後要求減刑，私下想繼承遺產，希望法院不要輕判，改以殺人罪從重判刑。

檢方認為，林女已44歲，應該要有作主的權利，情緒問題及看醫生不能推給母親；另外，林女犯案後從沒後悔，應給予嚴處。

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