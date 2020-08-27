教師性侵、學生霸凌！　泰國中學版「富江」開拍第二季

圖文／鏡週刊

泰劇《轉學來的女生》口味非常重，但不是婆媽泰劇呼巴掌，或是感情蜘蛛網亂牽的那種，它以一個神祕轉學生娜諾為主軸，在每一集當中帶出一個社會現象，教師性侵、學生抄襲、霸凌、網紅追求成名不擇手段，甚至以受歡迎的積點來造就校園明星的亂象，劇情雖然是杜撰，卻又如此真實。

最妙的是，娜諾威力強大，每一集都會死掉的她，每一集又會重生，如同地獄來的使者，狠狠教訓那些犯錯的人，但引這些人掉入欲望陷阱的人，明明也是她呀！

黑暗而美麗的氣息，不斷死而復生的娜諾，就像恐怖大師伊藤潤二的經典角色「富江」。2018年第一季13集故事已在泰國上映，去年也透過Netflix在全世界上線，因為反映了當代的社會現象，相當受歡迎。

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最近泰國傳出消息，該劇第二季已經在拍攝中，將由4個導演來執導，女主角娜諾還是由原來的女主角，小名Kitty的Chicha Amatayakul主演，Kitty已貼出自己穿戲服的小短片，不過娜諾的戲服就是學生制服，Kitty自己在受訪時表示，很開心在泰國播出一年多之後，娜諾又能再度復生。

最近泰國正爆發學生抗議運動，不時有學生快閃聚集，對政府表達不滿，連中學生都去包圍教育部和平示威。而《轉學來的女生》裡頭角色設定也是中學生，中學生潛力無窮，人性的惡與善，與年紀從來不是正相關。



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