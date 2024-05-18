宜蘭消防員疑精神不濟！開勘災車自撞護欄　受傷送醫

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭頭城鎮濱海路七段昨(17日)下午發生消防勘災車自撞護欄案件！41歲平溪分隊黃姓消防員駕駛災情勘查車沿濱海路七段北往南向行駛，途中卻疑似精神不濟自撞路旁護欄，所幸其僅受到輕微擦挫傷，送醫後並無大礙。警方事後對黃男實施酒測，其並無酒駕情事，至於詳細事故原因仍待進一步調查釐清。





▲黃姓消防員開車自撞護欄，所幸僅受到擦挫傷並無大礙 。（圖／記者游芳男翻攝）

礁溪分局提醒，行車遇有身體不適時，應先將車輛停放於安全處所，暫作休息或通知親友或報警、消協助，避免發生交通事故。