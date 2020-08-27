颶風「蘿拉」吹來6米高水牆　德州沿岸緊急撤離42萬人

▲颶風蘿拉升級為4級颶風，強烈逼近墨西哥灣，德州、路易斯安那州居民大規模強制撤離。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

在加勒比海奪走至少24條人命的蘿拉颶風（Hurricane Laura），朝著墨西哥灣快速地移動，26日抵達美國德州、路易斯安納州沿海時，已被升級為4級颶風。美國國家颶風中心（NHC）表示，蘿拉成長的速度驚人，甚至可能導致在部份海岸地區出現高達6公尺的風暴潮（Storm Surge）。

據英國《BBC》報導，蘿拉僅僅1天威力就成長了70%，每小時最大持續風速達到220公里，增強為4級颶風。然而，原本擔心將會出現史無前例地，雙颶風在48小時之內同時來襲，所幸24日在路易斯安納州帶來風雨的颶風馬可（Marco）已被降級為熱帶風暴。

NHC指出，從衛星圖像能看出蘿拉的驚人成長，將給墨西哥灣地區帶來「威脅生命的危險」及「無法生存的風暴潮（Storm Surge）」，「破壞性的陣風將擴散至德州東部及路州西部內陸，超過20英呎（6公尺）的風暴潮都可能出現。」國家氣象局氣象學家蕭特（Schott）說，「對於大多數人來說，很難想像在兩層樓高的海岸上會出現一堵水牆，但是那即將發生。」

蘿拉預計將於當地時間27日午夜過後，在德州和路州邊界附近強烈登陸。德州州長阿博特（Greg Abbott）呼籲民眾利用「最後幾個小時」趕緊撤離，「蘿拉的力量是前所未見的，德州人必須立即採取行動，遠離危害，保護自己。」

▲颶風蘿拉來襲，紐奧良民眾做好防災準備、嚴陣以待。（圖／路透）

目前已有超過42萬的德州居民遭強制撤離，也有20萬人被要求離開路易斯安那西南部的卡爾克蘇郡（Calcasieu Parish）。當地官員表示，德州的亞瑟港是美國最大的煉油廠所在地，至少310個近海設施的工人已經撤離，近兩天的石油產量大量減少了84%。

颶風蘿拉挾帶狂風猛浪襲擊了加勒比海地區，造成至少24人死亡，其中包括海地的一名嬰兒與一名8歲的孩子。大雨肆虐古巴、多明尼加、波多黎各等國家，川普也宣布該區進入災難狀態。

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