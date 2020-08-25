「目前戰情比疫情更緊迫」　呂秀蓮：需要「國防部陳時中」隨時解說兩岸局勢

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／綜合報導

中國大陸解放軍2020年派遣軍機、軍艦擾台次數達歷年最高，甚至揚言在台灣海峽及南北兩端舉行軍演，讓國人不敢鬆懈。對此，前副總統呂秀蓮表示，最近半年是823砲戰以來，解放軍最耀武揚威的時候，目前戰情比疫情更緊迫，我們需要「國防部的陳時中」，隨時向國人解說兩岸局勢變化。

「Yahoo論壇」25日刊登呂秀蓮以「兩岸開打，Are you ready？」的投稿。呂秀蓮指出，最近半年是823砲戰以來，解放軍最耀武揚威的時候，因為中國大陸領導人習近平已作好2020年前對台用武準備，包括聯合軍事威懾、火力打擊及登島作戰，而於2021年中國共產黨建黨百年時併吞台灣。

呂秀蓮表示，美國前CIA副局長莫雷爾（Michael Morell）預警，習近平看準下任總統就職日為2021年1月20日，他可能在現任美總統川普從白宮打包回家前兩三天突襲台灣，而拜登必須等到元月20日宣誓就職後才能行使總統職權，這中間的權力空窗期是「難得的歷史時機」，三天之內對台發動攻擊，「首戰即終戰」，反正台灣早已溫水煮青蛙，奄奄一息，必反抗無力，一戰就併吞掉朝思暮想的美麗寶島。

呂秀蓮認為，目前戰情比疫情更緊迫，我們需要「國防部的陳時中」，隨時向國人解說兩岸局勢的變化，以提升全民國防意識，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，不是嗎？

另外，有關呂秀蓮提到的莫雷爾預警，其根據是源自美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）8月份雜誌《議事錄》（Proceedings）刊登，由前莫雷爾及前參謀長聯合會議副主席溫尼菲爾德（James A. Winnefeld）聯名發表的《The War that Never Was？》。

內文除有模擬中共攻台的可能劇本，發動日期就是2021年1月18日，戰爭歷時只有3天外，也指出美國總統的交接期將在明年的1月19日到1月21日，此時美國的國力會下降，削弱國家在決策方面能力，因此中共中央政治局常委早已計劃在今年12月中展開「紅省行動」（Operation Red province）；另外他們也看準了美國早已習慣中國大陸動不動就舉行軍演，因此打算明年1月初在東海舉行大規模軍演，來掩護在台海的軍事調動。

據悉，大規模的台海軍事調動可能包括，快速將解放軍軍隊調至台灣海峽，先攻占澎湖、金門和馬祖等離島，並同時部署潛艦在台灣海峽南北，封鎖台灣逃出的航路，再另派軍艦到東部海岸協防美國第七艦隊，直接包圍台灣。除了具體軍事行動，中國大陸也將派在台灣的間諜特工破壞台灣的軍事設備和國家關鍵設施，並癱瘓網路和媒體。