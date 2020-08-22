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百貨公司連偷3家運動服飾店　民眾圍捕他辯「夢遊」小孩都不信！

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▲蔡姓男子在東區百貨公司連偷3間運動服飾店，被店員發現報警查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡姓男子在東區百貨公司連偷3間運動服飾店，被店員發現報警查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局8月21日晚上8時40分，據報指稱東區百貨公司裏面有小偷，警方線上巡邏警網火速前往查緝，到達百貨公司2樓時，現場群眾已將竊嫌48歲蔡姓男子包圍住，並由1名品牌服飾店店員抓住竊嫌，當場在蔡嫌隨身攜帶之包包內，起出當晚在百貨公司連偷3間運動服飾店贓物。

警方起出竊取之「超跑迷系列polo杉1件」、「慢跑7吋短褲1件」、「超跑系列棒球帽1頂」、「品牌polo杉、運動短褲、棒球帽1套」、「運動襪3雙入2件」、「品牌女用抗UV機能風衣1件」等商品，全部價值1萬1970元。

經查，蔡嫌1人獨自開車前往百貨公司，在3樓品牌運動服飾店區域內佯裝觀賞商品，趁店員招呼其他客人時，分次將展示商品卸下衣架，塞入自己隨身攜帶包包內，在第1間服飾店得手後食髓知味，繼續到另外2間服飾店內作案，直至第3間服飾店員發現其竊取商品正要離開，即一路在後追跑，在手扶梯處攔下竊嫌，並大喊「有小偷！」，請周遭民眾協助報警。

▲蔡姓男子在東區百貨公司連偷3間運動服飾店，被店員發現報警查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方逮捕竊嫌，但蔡嫌竟向在場民眾宣稱自己吃了安眠藥，是在夢遊，隨即有小朋友吐槽、揶揄竊嫌「你是在哈囉！」，而遭受損害的3間服飾店立即向警察表明要對該名竊嫌提出告訴，警方查出蔡嫌無竊盜前科，係業務人員，全案偵訊後依竊盜罪嫌送辦。

台南市政府警察局第一分局，呼籲切勿因一時貪念，竊取不屬於自己的物品，法網恢恢、電眼一堆、所行所為、難以推諉！

・零負評、被暱稱為萬用霜

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