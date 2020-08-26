陳為廷女友曝光！黃捷妹妹淪時力人頭黨員爆選舉不公　急電溝通反遭斥

▲高雄市議員黃捷對於妹妹黃蓉被視為人頭黨員，感到非常心疼。（圖／CTWANT提供）

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時代力量高雄市議員黃捷的妹妹黃蓉昨(25)日揭露，自己變成時力的「人頭黨員」，黨員資格尚未通過審核，卻在參與決策委員選舉時「被投票」；而黃捷今日也自爆，黨中央竟在妹妹發文後致電，要求妹妹更改臉書發文，令人心寒；她也要求黨中央今日結束前儘速說明清楚狀況。

據了解，打電話給黃捷妹妹的黨中央人士就是陳為廷女友、新竹市議員廖子齊。時代力量前主席徐永明捲入收賄案件後，時代力量決策委員會進行總辭、改選，立委邱顯智暫代黨主席，並委請新竹縣議員連郁婷、新竹市議員蔡惠婷和廖子齊所組成選舉委員會。

時代力量近來風波不斷，前主席徐永明捲入收賄案件，前立委黃國昌被爆出私下痛批黨內青年議員，導致苗栗縣議員曾玟學憤而退黨。然而昨日竟又爆出發決策委員選舉疑似不公事件，黨內大砲議員黃捷的妹妹黃蓉昨晚在臉書揭露，自己要入黨支持姊姊，竟被視為「人頭黨員」擋下，但離奇的是還「被投票」。

對於黃蓉的遭遇，黃捷今日凌晨發文痛批，距離黨內改選投票截止還有不到兩天的時間，卻不斷出現爭議，且正好就發生在我妹身上。她指出，黃蓉昨日早上就打電話至黨中央，並同步寄信至黨中央、選委會及監選會信箱，黨中央說了解狀況後會回電，但晚上仍未收到回應，等到黃蓉發文後受到外界關注才獲得回電。

黃捷批評，黨中央回電的內容不是說明狀況、協助支持者處理權益問題，而是稱黃蓉的截圖畫面「不是事實」，已影響黨的形象，會讓外界質疑選舉公正性，要求黃蓉更改臉書發文。她也指出，另有時力支持者開始檢討黃蓉傷害黨的形象，實在令人心疼。

黃捷最後也呼籲，黨中央能在今日結束前說明清楚3點。第一，網站的問題是什麼狀況？是系統錯誤還是被投票？為何會發生這樣的爭議？有多少人遇到這種狀況？這些人的權益如何處理？第二，入黨資格如何認定？是否影響本次投票的公平性？第三，因應此次選舉，提供明確的申訴程序、處理機制及時程，讓最後一天投票日還有公正的機會。

時代力量人頭黨員事件可以回溯至今年7月前後，黨中央查獲有上千名人頭黨員申請入黨，其中竟有多人是刷同一張信用卡繳交黨費，且送件地點多集中在雲林、宜蘭兩個黨部。當時，黨中央為了是否開鍘恐觸犯「偽造文書」罪的人員而傷透腦筋，最後是將宜蘭縣黨部主委郭稟翰與雲林縣黨部主委、縣議員廖郁賢兩人停止主委職務，並送紀律委員會議處作結。不料，事件過後黃捷妹妹竟被牽扯，相當無辜。

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