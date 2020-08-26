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Safari 驚爆新漏洞！用戶過往「瀏覽紀錄全曝光」　iOS14 測試版已先搶修

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▲iPhone 11直營店開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲iOS 13和macOS Catalina驚傳新安全漏洞。（圖／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

iOS 13和macOS Catalina驚傳新安全漏洞！該漏洞導致任何人能在Safari取到用戶的搜尋記錄，且能讓Safari Web Share API進入內部系統的文件，例如歷史數據庫，再透過其他App輕鬆共享。

專業資安部落客Redteam.Pl指出，駭客可使用Safari Web Share API執行修改後的按鍵，請求進到用戶無法進入的內部操作系統文件。

Web Share API能提供App和網站「共享表」，用戶可透過郵件、對話框等App輕鬆與他人分享Web內容，當點擊共享按鍵時，就能分享一個限定的URL(網址)或文件。Redteam.Pl發現，由於不明原因，任何人都可以使用「file:」格式輕鬆將Safari Web Share API加到有代碼的網頁，傳送有敏感訊息的內部文件。

Redteam.Pl指出，按下系統的History.db文件中的「共享鍵」，該文件包含用戶在Safari的整個瀏覽記錄，正常情況下，用戶應無法接觸此文件，但Web Share API卻可以讀取該文件，並透過其App發送該文件。一旦將文件發送給其他人，就可以由管理SQLite數據庫的任何App打開。

儘管有HTML代碼基本知識的人可以發現該安全漏洞，但大多數用戶不會注意到他們正將歷史記錄發送給他人。

Redteam.Pl研究人員於今年4月聯繫蘋果公司，報告安全漏洞，該公司正在調查此問題，卻沒有進一步的細節。目前，iOS 14或macOS Big Sur的任何設備上無法重現該漏洞，代表蘋果已透過最新的Beta版本修復此漏洞，但蘋果尚未確認是否解決舊版iOS和macOS的用戶此問題，而iOS 14和macOS Big Sur預計於今年秋天才會發佈。

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