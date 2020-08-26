人夫當假醫師把妹…瞎喊：身上只剩人民幣！「交往才1年」榨乾癡情女114萬

▲已婚人夫假扮成離婚身心科醫師，與單身女子交往，4度詐騙得手114萬8000元。（示意圖，與當事人無關／免費圖庫pakutaso）



記者陳羿妏／台南報導

台南一名莊姓人夫2015年間假扮成一名離婚身心科醫師，使單身女子小菲（化名）陷入錯誤與他交往；而交往期間莊男陸續以各種名義，從小菲身上騙得114萬8000元，直到莊男突然疏離，小菲才發現自己上當，氣得提告，要求莊男賠償所有損失。

判決指出，已婚莊男2015年7月間結識小菲時，並不具醫師資格，卻向小菲聲稱自己已離婚，是一名成大醫院醫師，在台南一棟大樓開設心理諮商室，慢慢博取小菲好感後，兩人於2015年12月25日決定交往，怎料，莊男卻在交往期間四度說謊，藉此騙取小菲金錢。

2016年1月8日莊男向小菲佯稱，他為了出示單身證明，在前往戶政事務所換發身分證途中發生車禍，要求小菲幫忙負擔修車費用20萬元；2016年3月間莊男稱，他與學弟在上海合資醫美診所，說服小菲投資85萬元；2016年7月莊男以戶頭裡的新台幣全兌換成人民幣，沒有新台幣可以付錢，請小菲先代墊諮商室冷氣裝修費6萬8000元；2016年12月莊男稱上海醫美診所積欠員工3萬薪水，要求身為股東的小菲先代為墊付。

小菲前後為愛付出114萬8000元，不過，到了2018年7月間，莊男卻突然變得相當冷淡，小菲才終於知道自己被騙，氣得提起民事求償，要求莊男賠償所有金額。對此，刑事部分莊男被依詐欺取財罪，判刑6月，得易科罰金，民事部分，由於莊男目前已在監獄服刑，因此法官認定，小菲求償有據，判莊男賠償114萬8000元，可上訴。



【更多新聞】

小破皮引來病毒疣…「恐怖白肉」咬爛十指！醫曝「酷刑治療」：指甲拔光



快訊／北市松山區民宅「冷氣室外機起火」！現場濃煙狂竄 警消急灑水灌救



與13歲小女友戰10次不夠！水電工竟偷吃「她同班同學」...搞大肚子逼墮胎