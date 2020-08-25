警大女博士作法「男女和合術」求愛！　供養法師5年吸乾1900萬家產

▲誠正中學副校長、警大女博士張聖照迷信供養法師，5年散盡千萬家產。（圖／資料照）



記者許力方、黃子倩／高雄報導

法務部矯正署誠正中學女副校長52歲的張聖照，擁有中央警大的犯罪防治博士學位，迷信「觀音心法」、「男女和合術」，以為閨蜜顏姓女法師能協助處理感情問題，陸續砸下1900萬元巨資供養道場，短短5年抵押母親房子、向地下錢莊借款散盡家產，一審分別判她4月、6月、7月徒刑，二審駁回上訴，維持刑度。

張聖照2010年因感情問題，找上閨蜜「觀音心法」女法師顏伶軒，迷信男女和合術，聲稱想修行成為法師，被要求繳交15萬元報名費，並且供養道場、買房，她通通照辦，花光了1900萬元的積蓄，提告顏女獲不起訴，在擔任副校長期間竟偽造存摺、同事的監獄識別證等，向地下錢莊詐貸上百萬元，欠下4300元債務。

因耗資過於巨大，張聖照不斷偽造薪資證明借貸，甚至幫黑幫進出監獄會客，才讓事件曝光。事後她被公務員懲戒委員會審議撤職，且依規定彈劾，她不服提出再議，仍被駁回。

一審橋頭地院依照「偽造公文書」、「偽造私文書」、「偽造準公文書」3罪，分別判處她4月、6月、7月徒刑，全案上訴到高雄高分院後，法官維持一審判決，駁回上訴，仍可上訴。高雄高分院發言人蔡國卿指出，張聖照負債累累，導致必須用犯罪手法來跟民間借貸業者詐取數10萬元，二審對於偽造公文書的部分有撤銷，改判公務員假藉職務上之機會犯共同行使偽造公文書罪。

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