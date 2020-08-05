洩露特考題目「50人全考上」！警大前主任被判刑…結果出爐了

▲警大前系主任沈子勝被判刑一年兩個月。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

警大消防系前主任沈子勝涉嫌利用機會，將消防三等特考考題重點洩露給學生，被依瀆職、妨害考試、洩密等罪嫌起訴。法院審理後，依照瀆職等罪嫌，判處沈一年兩個月有期徒刑、4年緩刑，緩刑期間付保護管束，以及判決出爐三年內上繳80萬元給國庫、做80小時的社會服務，全案仍可上訴。

沈子勝自中央警官學校（中央警察大學前稱）警政研究所碩士、美國伍斯特理工學院綜合防火工程博士學歷，曾擔任警大消防系主任、系上教授，專長為火災學、消防法規、核能安全規劃、爆炸防護等。

不過，沈子勝擔任2018年消防三等特考召集人兼典試委員，有權事先審查題目，他先閱過題型後，再將重點記下來，告訴系上、先前落榜的學生，這些學生也因此大多上榜。

▼沈子勝事先審查題目，再將重點記下，洩露給系上同學。（圖／ETtoday資料照）



全案曝光後，沈子勝被依照瀆職、妨害考試、洩密等罪嫌起訴。沈子勝的犯行被發現，坦承自己為了維護同學才犯錯，沒有因此拿錢，希望能有改過自新的機會，願意用120萬的年薪當作公益金，換取緩刑的機會。

台北地院審理後判決，由於沈子勝坦承犯案，因此以簡易判決處刑，不經正常程序，依照瀆職、妨害考試、洩密等罪判處一年兩個月有期徒刑、緩刑四年，緩刑期間付保護管束，判決做出後三年內，要繳納80萬元給國庫，並須做80小時的社會服務，全案仍可上訴。

►男女都愛用的神水，全台最低價