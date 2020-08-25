淘寶台灣GG！對岸網友炸鍋「自取滅亡」　轟41萬罰鍰：瞧不起馬爸爸

▲淘寶台灣被判定為陸資。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼愛奇藝專法通過後，淘寶台灣被經濟部判定為陸資，處新臺幣41萬元罰鍰，並限期於6個月內撤回投資或改正。消息也傳到對岸，並在微博掀起熱議，「沒有美國的命，得了美國的病」、「居然會因為資本的屬性處罰，也是醉了」，也有人直呼罰鍰金額太少了，「九萬人民幣 你在侮辱淘寶麼」。

▲淘寶台灣。（圖／記者周宸亘攝）

經濟部24日宣佈，克雷達台灣分公司以「淘寶台灣」的名義經營電商，經調查後認定「阿裡巴巴集團對英商克雷達具有控制能力」，因此克雷達台灣分公司違反陸資來台投資的相關規定，因此對克雷達台灣分公司處以新台幣41萬元罰鍰，並限期於6個月內撤回投資或改正。

《環球時報》當晚在微博發表相關報導，「淘寶臺灣被認定是陸資」的話題也在微博掀起熱議，多數網友認為，此舉是「作死」，「自己整自己人」、「自取滅亡」、「殺敵一百，自損一千」、「無所謂啊，對我們沒啥損失」、「買東西不方便的是你們，跟我們啥關係」。

也有不少人認為，此舉對阿里巴巴不會有影響，「2000多萬人口的臺灣，淘寶沒有臺灣市場會傷筋動骨嗎？」、「淘寶：俺一個雙十一就不需要你們了」、「論錢，真不缺你這一個」。另外，還有不少微博網友酸41萬元的罰鍰太少，「九萬人民幣 你在侮辱淘寶麼」、「9萬人民幣……你是瞧不起馬爸爸」。

▲淘寶台灣捐贈近千萬防疫物資助攻北市927所校園防疫。（圖／記者湯興漢攝）

對於經濟部判定為陸資的舉動，淘寶台灣24日晚作出回應，「克雷達台灣分公司（淘寶台灣）目前尚未收到政府的正式函文通知，僅從媒體報導得知最新裁決，對此一發展深感遺憾。」

不過克雷達台灣分公司也強調，將尊重主管機關的決議，亦會積極配合政府的要求儘速改正，後續將持續與主管機關保持密切聯繫，並以保障商家與消費者的權益為第一優先考量。

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▼網友評論。（圖／翻攝自微博）