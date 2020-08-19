三星Galaxy Note 20系列新機　電商登記預購最高回饋破萬元

▲三星Galaxy Note20系列新機預購已開跑。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪菱鞠／台北報導

三星話題新機Galaxy Note20 Ultra 5G系列發布後，新機預購已開跑，電商通路即日起至8/24止開放登記預購，下單可享原廠預購禮之外，東森購物、蝦皮購物、遠傳friDay購物3平台再各自祭出獨家加碼回饋金，搭配指定銀行信用卡贈送刷卡金，最高回饋破萬元。

東森購物網推出「多重好禮三重送」，預購登錄送Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機、一年行動裝置綜合保險等購機禮之外，再獨家加碼回饋1500提貨券以及 Samsung無線充電座，另於8/26 AM10:00前至活動頁面登記，可獲得滿額送520全站折價券+東森幣，搭配指定銀行信用卡下單再回饋最高3,000元東森提貨券；選擇「24H快配」或「快倉超取」，不限金額下單即贈自然美PS眼霜，限量8,500份。

蝦皮購物SAMSUNG三星官方授權旗艦店祭出期間限定的預約登記活動，下單購買系列新機，結帳刷21家指定銀行信用卡，即送限量全站3000元購物金，其中刷永豐銀行累積分期滿35,000元，刷卡金最高送3,500元；活動時間內預購，於官網完成登錄，另外贈送市價5,990元的SAMSUNG Buds Live藍牙耳機、一年期行動裝置綜合保險，以及限量MAYBELLINE超持久霧感液態唇膏RED系列。若是選擇線上手機舊換新方案，除了最高30,690現金回收金，額外再加碼4,500元購機補貼，等於買新機最高可省35,190元。

遠傳friDay購物主打新機首發備貨齊全，在預購指定賣場下單消費，除贈送原廠預購禮Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機（型號SM-R180）價值5,990元，另再加碼2,000遠傳幣及遠傳中量上網包5GB預付卡，刷永豐銀行信用卡分期回饋最高3,000元，換算下來，購買新機最高可拿12,989元回饋，另有機會再擁有Haier海爾65吋4K電視。完成預購且付款成功者，最快可於8/26預購出貨日21:00前到貨。