三星查找功能升級了！　可以尋找離線手機　還能解鎖設備

▲三星手機現在可在離線狀態下被系統偵測到。(圖/記者洪聖壹攝)



記者謝仁傑/綜合報導

三星為安全功能「查找我的手機」增添了新功能,現在起手機即便是在離線的狀況下,也可以透過「查找我的手機」功能來找到手機,就算是忘記解鎖密碼,也可以透過這項功能來解鎖設備。

國外3C科技達人 Max Weinbach 發布推文指出,三星剛加入離線查找功能,即使在沒有WiFi或4G網路的狀況下,也可以透過其他Galaxy設備來找到丟失的設備;此外,還可以透過手機查找可能在附近丟失的Galaxy設備,像是藍牙耳機或智慧手錶。

Looks like Samsung just added offline finding to Samsung's Find My Mobile.



Let's you track your phone even if it doesn't have WiFi or cellular by using other Galaxy users. pic.twitter.com/psLl1rcb4X