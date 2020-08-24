三星查找功能升級了！　可以尋找離線手機　還能解鎖設備

▲三星手機現在可在離線狀態下被系統偵測到。（圖／記者洪聖壹攝）
記者謝仁傑／綜合報導
三星為安全功能「查找我的手機」增添了新功能，現在起手機即便是在離線的狀況下，也可以透過「查找我的手機」功能來找到手機，就算是忘記解鎖密碼，也可以透過這項功能來解鎖設備。
國外3C科技達人 Max Weinbach 發布推文指出，三星剛加入離線查找功能，即使在沒有WiFi或4G網路的狀況下，也可以透過其他Galaxy設備來找到丟失的設備；此外，還可以透過手機查找可能在附近丟失的Galaxy設備，像是藍牙耳機或智慧手錶。
Looks like Samsung just added offline finding to Samsung's Find My Mobile.— Max Weinbach (@MaxWinebach) August 22, 2020
Let's you track your phone even if it doesn't have WiFi or cellular by using other Galaxy users. pic.twitter.com/psLl1rcb4X
丟失的設備必須要登錄 Samsung 帳戶，即便是處於離線狀態，如果該設備離另一個 Galaxy 用戶很近，它仍會顯示在手機上。
iPhone 用戶在 iOS 13 上就能夠透過查找功能，找到丟失且沒有連接網路的 iPhone，現在三星在這方面也追趕上蘋果了。這兩間手機大廠在手機功能上的創新對決，勢必主導未來手機市場的市占分配。