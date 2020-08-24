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三星查找功能升級了！　可以尋找離線手機　還能解鎖設備

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▲三星總部 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲三星手機現在可在離線狀態下被系統偵測到。（圖／記者洪聖壹攝）

記者謝仁傑／綜合報導

三星為安全功能「查找我的手機」增添了新功能，現在起手機即便是在離線的狀況下，也可以透過「查找我的手機」功能來找到手機，就算是忘記解鎖密碼，也可以透過這項功能來解鎖設備。

國外3C科技達人 Max Weinbach 發布推文指出，三星剛加入離線查找功能，即使在沒有WiFi或4G網路的狀況下，也可以透過其他Galaxy設備來找到丟失的設備；此外，還可以透過手機查找可能在附近丟失的Galaxy設備，像是藍牙耳機或智慧手錶。

丟失的設備必須要登錄 Samsung 帳戶，即便是處於離線狀態，如果該設備離另一個 Galaxy 用戶很近，它仍會顯示在手機上。

iPhone 用戶在 iOS 13 上就能夠透過查找功能，找到丟失且沒有連接網路的 iPhone，現在三星在這方面也追趕上蘋果了。這兩間手機大廠在手機功能上的創新對決，勢必主導未來手機市場的市占分配。

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