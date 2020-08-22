三星Galaxy Z Fold2官方手機殼現身官網　只保護「一半」機身

▲Galaxy Z Fold2官方手機殼，皮革款有三色。（圖／截自保加利亞三星官網）

記者王曉敏／綜合報導

三星於本月的Galaxy Unpacked發表會上預告，新一代摺疊手機Galaxy Z Fold2的詳細資訊將在9月1日正式公布，而稍早有外媒在保加利亞的三星官網上發現兩款由官方推出的Galaxy Z Fold2手機殼。

兩款手機殼為不同材質，一款採用芳綸纖維並配備一個支架，另一款則為皮革材質，分別有黑、綠、棕三種顏色，目前都無法購買，也無法得知售價。而值得一提的是，這款款手機殼都僅為Galaxy Z Fold2提供「一半」的保護，換句話說，摺疊機的左側螢幕是完全沒有保護殼覆蓋的。

▲Galaxy Z Fold2官方手機殼，芳綸纖維配有一個小型支架。（圖／截自保加利亞三星官網）

Galaxy Z Fold2有著較前代Galaxy Fold更大的外部螢幕，科技網站《GSMArena》指出，三星花了很多時間與金錢為Z Fold2開發更大的外部螢幕，為什麼要提供根本無法保護手機的保護殼呢？不過由於目前官方架上僅有這兩款手機殼，也許三星之後還會推出有著更全面保護作用的殼也不一定。

▲Galaxy Z Fold2官方手機殼僅保護到右側機身。（圖／截自保加利亞三星官網）

第一代的Galaxy Fold手機，正面螢幕尺寸為4.6吋，但是三星為了讓Galaxy Z Fold2摺起時更像一台普通手機，因此這次的Galaxy Z Fold2正面螢幕直接拉大到6.2吋。

而在手機攤開後，Galaxy Z Fold2的螢幕則有7.6吋，較Galaxy Fold（7.3吋）大了一些。在內側的螢幕材質上，這次採用了UTG玻璃螢幕。Galaxy Z Fold2的電池容量有4,500mAh。

且這次三星也延續了與精品品牌Thom Browne的合作，將會推出Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition限量聯名款。