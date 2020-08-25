豬肉商進口1.8萬顆椰子「未冷藏」露馬腳！警一剖驚見「億元海洛因磚」

▲北市警方也利用緝毒犬在貨櫃內協助搜索毒品蹤跡。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者徐愷昕／新北報導

北市刑大2019年9月中旬發現一名羅姓豬肉攤商（泰國華僑）與葉姓男子合作，以進口價值58萬的椰子作為掩護，在貨櫃後方利用茶葉袋裝毒磚，夾帶多達52塊、市值高達上億元的海洛因闖關。新北地院審理時，他們皆否認犯行，不過法官不採信2人說詞，審結依運輸一級毒品罪判羅男有期徒刑15年6月、葉男16年6月。全案仍可上訴。

指揮台北市刑大以及基隆港務警察總隊，2019年間掌握一名58歲的羅姓豬肉攤商從泰國進口1萬8千多顆椰子，根據線報指出可能暗藏毒品。警方獲悉後，同年9月12日到海關查驗貨櫃，在中後段發現2箱利用茶葉袋當掩護的海洛因磚，事後還逮捕到一名40歲在幕後操作的葉姓金主。

警方指出，當時進入貨櫃看到2千箱的椰子，只好拿刀子一一將椰子剖開查驗，而在中後段竟發現裝椰子的箱內有茶葉袋，拆開一看發現毒磚，共計查獲52塊海洛因磚，市值高達上億元。

▲北市刑大發現1名豬肉商進口1萬8千顆椰子，驚覺有異查獲市值上億元的海洛因磚。（圖／記者邱中岳攝）

法庭上羅姓豬肉商表示，自己進口椰子是拿去販售，根本不知道裡面有毒品，而葉姓男子則稱，他只是要投資椰子生意，對於毒品一概不知。2人一再強調是幫朋友進口及報關，不了解其中藏毒。

新北地院審理時認為，若葉男自稱較熟悉報關流程而擔任與報關公司聯繫之工作，對於鮮貨進口後需有冷藏倉庫存放應有所認識，但此貨物進來時卸貨地僅是一空地而非倉庫，裡面也無冷藏設備，相當奇怪，加上當報關行人員擔心椰子會腐壞而提醒時，羅男還當場回應「拆櫃分掉」，顯然他就知道裡頭另有其他東西。

根據上述質疑以及2人LINE對話紀錄，法官最終不採信2人說詞，依共同運輸第一級毒品罪，分別處羅、葉有期徒刑15年6月及16年6月。全案仍可上訴。

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