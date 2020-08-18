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桃園女昏迷送醫...胸罩藏海洛因！清醒後辯「不記得」下場曝

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▲桃園市李姓女子去年11月間在楊梅區住處不明原因昏迷被送醫，護理師急救時在其內衣裡夾藏海洛因約2公克，李女否認持有仍遭送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市李姓女子去年11月間在楊梅區住處不明原因昏迷被送醫，護理師急救時在其內衣裡夾藏海洛因約2公克，李女否認持有仍遭送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓女子去年11月間在楊梅區住家因不明原因昏倒，家人緊急送醫急救，護理師為其施救時在其胸罩內發現1小包不明物品，送交陪同員警送驗確認是一級毒品海洛因，李女清醒後否認持有海洛因，辯稱「她不記得」有這東西，桃檢根據藥物檢測報告確認是純度頗高的海洛因，18日偵結依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

檢警調查，53歲的李姓女子去年11月11日晚間10時許在楊梅區住家，因不明原因突然昏迷不醒，家人緊急送往衛福部立桃園醫院新屋分院急救，護理師在施救過程中發現其胸罩左側夾藏不明1小包塑膠袋包裝物品，立即送交陪同之大園警方查扣，警方送驗後確認為高純度海洛因，重量約2公克。

李女清醒後極力否認持有海洛因毒品，辯稱「她不記得」有這東西等語；警方提供現場由密錄器拍攝畫面照片、護理師證詞與藥物檢驗報告等證據佐證，桃檢認為李女持有一級毒品海洛因犯行明確，偵結依違反毒品危害防制條例罪嫌將李女提起公訴。

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