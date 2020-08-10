力推「本土」武器！印度國防部頒布禁令　5年禁止101種武器進口

▲印度國防部推動新計畫，促進國防製造的本土化。（圖／路透）



文／中央社記者康世人新德里10日電

印度國防部長辛赫昨天宣布，將在未來5年停止進口大炮、輕型軍用運輸機、常規潛艦、長程對地巡弋飛彈等101種武器和彈藥的進口，以實現國防自主。

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）昨天宣布，印度準備從2020年12月到2025年12月對101種武器實施進口禁令。

辛赫推文說，國防部現在已準備好大力推動「印度自力更生」（Admanirbar Bharat）特別經濟計畫，公布101種武器進口禁令是為了提供時間，促進國防製造的本土化。

印度國防部還為採購本土武器編列單獨預算。

辛赫推文指出，這項武器進口禁令的目的是根據軍隊預期需求，對印度國防工業進行評估，以便印度國防工業為實現國防裝備本土化做更好的準備。

他說，這份進口禁令清單包括輪式步兵戰車（wheeled armoured fighting vehicles，AFV），陸軍預計採購200輛，金額超過500億盧比（新台幣196.17億元）。

▲印度向法國訂購的首批5架飆風戰機。（圖／取自Indian Air Force Twitter）



印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，在這份101種武器和彈藥的禁令清單中，包括輕型軍用運輸機、常規潛艦、長程對地巡弋飛彈、短程地對空飛彈、視距外空對空飛彈、巡邏艦（corvette）、飛彈驅逐艦、艦載巡航飛彈（ship-borne cruise missiles）、輕型戰鬥直升機、輕型戰鬥機及各種不同類型的雷達和彈藥。

專家指出，禁止進口清單上的武器，多數印度已經可以製造，或者已和國外軍火商合作，獲得技術轉移和授權製造；禁令所牽涉到的軍事裝備訂單，總值將近4兆盧比（新台幣1.57兆元），將嘉惠印度本土國防製造商。

印度總理莫迪一項20兆盧比（新台幣約8兆元）的「印度自力更生」特別經濟計畫，希望印度多數產品都是自己製造生產。

為實現莫迪的「印度自力更生」計畫，印度政府已於2020財政年度建立一個用於本土採購的單獨預算部門，編列有5200億盧比預算。

莫迪領導的內閣也陸續推出多項限制進口的政策，希望擴大國內採購，以刺激受到2019冠狀病毒疾病（COVID- 19）疫情重創的印度經濟成長，如今也擴大到國防裝備。