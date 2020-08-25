曾玟學母怒嗆黃國昌控制狂　「為下一步盤算排除異己」

▲時代力量苗栗議員曾玟學。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

苗栗縣議員曾玟學退出時代力量，其母藍麗珠也在退黨聲明留言支持兒子，並批評黃國昌就是「超級控制性的高傲人格」。

時代力量25日舉行為期3天的網路投票，改選決策委員，但網路流出一份錄音檔。黃國昌在錄音檔中批評，曾玟學受到他的幫助，選上黨內決策委員，卻在投票時跑票。曾玟學23日證實，錄音檔出現後，黨內沒人對黃國昌的言論有意見，還有人覺得消息是他放的，過去黨內放話和洩密也被懷疑過，讓他心寒，因此決定退黨，他更指出，黃國昌在黨內的影響力與控制力，很少有人敢違逆其意見。

藍麗珠在曾玟學退黨聲明下方留言表示，原本這內容是要私訊給曾玟學，但不只是為了曾玟學的角度，更是為了台灣人民面對黃國昌主導的時代力量，已逐步背離台灣，正值中美大戰，台灣處在最關鍵的時刻，政治動向影響台灣一切，基於對台灣的愛，也是台灣老百姓的一份子，必然表達立場，所以選擇公開訊息，同時讓曾玟學了解她的支持與守護。

藍麗珠指出，中美變動大，中共非法集團必須滅掉，除了統派之外，台灣還有很多原本可以幫台灣的某些政治人物，已背離初心良能，完全只剩下政治操弄，不知人類命脈的生死，而黃國昌和徐永明等人並沒因其他人退出有所反省，這些人只剩高傲的集體性控制，是容易被中共統派所利用的危險政治模式。

「兒子你能在此刻退出，是一個關鍵性的選擇。」藍麗珠提到，政治之路貴在明心明志，良心良能，也許失去某一些外在形式的交集，但相信自己的清明真實，才能夠贏得人民的支持，「你的選擇是明確的，母親全力支持你，你一定有更大的格局智慧前進新的行路，母親與你同在」。

藍麗珠批評，黃國昌是超級控制性的高傲人格，已變成這樣，當然要徹底排除異己，以利於下一步的政治盤算，「你現在雖然只是苗栗縣議員而已，但以你在苗栗縣議會個人單挑所有國民黨的議長議員，而能不退縮，為人民正義而戰，這樣無畏的力度，你當然是黃國昌最無法掌握的政治新秀，他怎麼能容得下你呢？你的存在會變成他背上的芒刺」。

藍麗珠認為，時代力量對台灣來講，已是危險性的政治訊號，能及時離開是明智的，明確為人民而戰，而不是玩弄政治的遊戲，黃國昌玩弄過度必毀掉自己，「黃國昌他是刻意盤算要你們這些打江山的人離開，他很多事情不會讓你們知道的，他已經在為他下一步做準備了，在他形成之前，先讓你們這些人離開。那麼多重要的人離開，照理說應出面挽留，但沒有，所以就很清楚他的盤算。你的離開也代表時代力量的正義，徹底不覆存在。」

藍麗珠留言貼出後，網友大讚並留言「媽媽好帥好有戰鬥力！被媽媽圈粉」、「媽媽很棒！」、「曾媽媽超酷」、「有這樣明理的母親才能孕育出這麼勇敢堅持的兒子！優秀的母子檔，加油！」、「藍媽媽是議員勇於任事、專業問政、以人民國家利益為從政良心的重要支持，議員與議員媽媽加油！」。曾玟學也回應「謝謝媽，因為留言太多，沒有第一時間看到，謝謝你的支持。」