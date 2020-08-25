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發文讚嘆「第一次見空心菜開花」...內行打臉喊母湯　網壞笑：這桑葚很補

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▲▼ 空心菜,蔬菜,炒菜,美食,食物,餐點。（圖／視覺中國）

▲空心菜示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前經過空心菜園時，發現一顆顆狀似桑葚的「粉色果實」，遂發文分享驚喜的一幕，結果被網友截圖打臉，內行人一看便紛紛給出正解，還有不少網友開玩笑說，「葡萄蜘蛛蛋」、「野生桑葚，快摘來嚐嚐」。

一名網友上周末在菜園裡，看見空心菜上竟結了果實，於是發文驚呼，「第一次見到空心菜開花！」不過，po文被截圖放上爆廢公社公開版，傻眼吐槽「空心菜花？是在哈囉......。」

請繼續往下閱讀...

事實上，這是福壽螺的卵，繁殖能力強的牠們，通常會沿著植物的莖葉放置卵，以逃避水中天敵魚類的覓食，而卵塊大小隨母螺的體積而異，小的含數10粒，大的甚至可至數百粒。

▲發文讚嘆「第一次見空心菜開花」...內行打臉喊母湯　網笑：比較像桑葚。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲這是福壽螺的卵。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

據悉，卵約兩星期可孵化，初產下時為粉紅色，2-3天后呈鮮紅色，孵化前由灰白色至灰黑色疊成葡萄狀長橢圓形；重點是，1年可繁殖兩個世代，卵孵化的2個月後又可以進行交配產卵，每隻雌螺1年產卵塊數可達20-30個，因此在防治上是一大難題。

不少內行人一看秒回答出正解，還有許多網友一本正經的胡說八道，紛紛直呼「惡魔果實」、「這桑葚很補的，不是空心菜」、「這樹葡萄可以直接吃」、「我看成葡萄」、「福壽卵握壽司」、「這是草莓桑葚，長得像桑葚，吃起來有草莓味」、「那是草莓口香糖啦」、「是草莓軟糖」。

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