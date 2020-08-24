習近平制止餐飲浪費　學者：運動式提倡效果有限

▲習近平用餐。（圖／新華社）

文／中央社記者張淑伶上海24日電

中共總書記習近平日前指示要制止餐飲浪費，一些中國民眾認為「事情並不單純」，和糧食安全及中國將走入「內循環」等聯想。 學者並指出，靠運動式提倡不能解決浪費的問題。

「我覺得中國人吃飯沒問題，但糧食安全不只是吃 飯，還影響畜牧業和工業。」年約40歲的楊先生告訴中 央社記者，他和朋友看到習近平上述指示的反應是「肯 定要出事」，認為和中國的糧食安全、中美關係不佳、 中國準備「國內大循環」等有關。

根據中國社會科學院農村發展研究所副所長杜志雄 的說明，中國的三大主糧自給率高於95%，中國進口的 糧食主要是大豆，而大豆主要是作為榨油和動物飼料。 由此來看，中國人的主食不缺，但肉蛋奶的供應來源則 仰賴進口。

復旦大學國際關係與公共事務學院教授陳雲告訴記 者，新冠肺炎疫情造成經濟衰退，加上今年中國先是面臨蝗災威脅、後有水災造成農地被毀，聯合國 8月初也警示，世界正面臨50年來最嚴重糧食危機，這 些都讓人特別警惕。在中國，還面臨城鎮化造成的發展不均、農地減少 以及農村老齡化問題。

陳雲表示，疫情下許多失業者返鄉，才發現無地可種或者「不會種」，糧食增產並不容 易。 她認為，最近政策定調「雙循環」（以國內大循環 為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局），是 要減少中國經濟對外依賴，「減少浪費某種意義也是要 減少對外依賴」，因為開源不易、就要節流。

習近平有關遏止餐飲浪費的指示公布後，民眾在新聞上看到各界推出五花八門的節約怪招，譬如有餐飲業 協會提出，10人進餐廳只能點9人份餐（N-1）、甚至8 人份餐，一些餐廳開始推出「小份菜」等，這些能起什 麼作用嗎？

上述受訪的楊先生認為，這些主張只是一種「表態 」，何況就算都做到，也不能解決糧食安全的問題。 陳雲則表示，每個人用餐份量不同，「N-1」的提 法有點荒謬，說明「政策水平不行」，是一種形式主義 ，何況不應干涉個人消費自由。

現在中國一方面要拉動內需、鼓勵消費，一方面若提出餐飲消費的限制，會讓 人覺得矛盾。 他認為，政策應該說明，不是要讓人「少吃」，而 是「不浪費」。

陳雲關注公共政策，目前在上海人民廣播電台主持 新聞節目，餐飲浪費也是其中的話題。 她說，中共提出「8項規定」後，公款吃喝的情況 減少了，但國企和公家機關餐廳仍享有許多餐飲補貼， 消費者花較少的錢就不會太在意點餐內容，因公浪費依 然存在。

至於私人場合的浪費，最多表現在宴席上，因為不 管是辦宴會的主人還是包禮的客人，都是「吃給別人看 的」，透過浪費顯得自己很有面子。

陳雲說，這種因為金錢觀和價值觀導致的浪費是長 期的問題，觀念改變可能要幾代人的努力，不是目前「 運動式」的提倡就能解決的。 她說，要求民眾配合節約政策，官方應該要把當前 有關糧食安全的背景說明清楚，像是中國肉蛋奶類對進 口糧食依賴的情況、城市化等結構性的問題、中美貿易 戰可能的影響等，要和民眾溝通政策，才不會一陣風過 去後，一切又回到老樣子。（編輯：周慧盈）

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