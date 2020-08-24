　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

海南免稅店爆滿「取貨隊伍繞5圈」　導遊：比香港和歐洲都便宜

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海南免稅店爆人潮，取貨隊伍繞5圈。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

▲海南免稅店爆人潮。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

文／香港01

大陸「跨省遊」恢復1個多月以來，各地旅遊景區復甦成績喜人，其中，7月1日起正式實施離島免稅新政的海南省，在旅遊復甦目的地排行中穩居前10名，免稅店也成為遊客到訪海南的重要去處。陸媒報導指，海南離島免稅店的人潮絡繹不絕，機場取貨隊伍更是繞了5圈。

根據新政，到訪海南離島的旅客每年每人免稅購物額度為10萬元（人民幣，下同），不限次數；擴大免稅商品種類，增加電子消費產品等7類消費者青睞商品。截至8月18日，海南4間離島免稅店銷售額突破50億元，按年增長2.5倍，日均銷售額超過1億元；購物人數達74萬人，按年增長70%；購物件數458萬件，按年增長1.5倍。

▲海南免稅店爆人潮，取貨隊伍繞5圈。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

陸媒《澎湃新聞》記者走訪海南三亞海棠灣的三亞國際免稅城，發現上午10時30分左右，兩幢樓內都已陸續湧入人潮，B區的鐘錶、珠寶、精品區，Tiffany、寶格麗（Bvlgari）、普拉達（Prada）等熱門品牌門前已開始排隊；而在A區的國際精品、美容及個人護理區，更是人聲鼎沸。

下午1時左右，免稅城內的人變得更多了，一些此前沒有排隊的店舖也開始排起長隊，而此前已在排隊的店舖排隊人數也增加了不少。現場最為火爆的是Gucci門市，據門口的保安表示，從排隊到進入店內大約需要1個半小時。

▲海南免稅店爆人潮，取貨隊伍繞5圈。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）


據悉，海南離島免稅店的商品價格約為大陸專櫃含稅市場價格的65%至85%，此外，海南免稅店的部分品牌商品品類相較大陸其他免稅店更為齊全。有當地導遊自豪地表示：「我們海南政策是特別好的。這個免稅店的東西價格也很有競爭力。像卡地亞（Cartier）和寶格麗的價格比香港和歐洲都便宜！」

目前正值海南離島免稅購物節，海南免稅店還有不少折扣活動。在三亞免稅城的A區香水化妝品區域，正價商品可享3件9折、5件85折的優惠。此外，各品牌針對個別商品還有各種促銷活動。

▲海南免稅店爆人潮，取貨隊伍繞5圈。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

旅客為享優惠與陌生人「拼單」

報導指，為了享受優惠活動，不少旅客甚至與陌生人「拼單」。三亞國際免稅城一件化妝產品買3件有9折優惠，其中一名女子卻只想買2件，於是問身後排隊的一名陌生女子要不要也買1件，兩人一起「拼單」。

不過，由於購買的免稅商品需要到機場提貨，兩人卻身在不同省份，雙方航班也不是同一日，就在打算放棄折扣的同時，營業員提供了解決方案：其中一人提貨後再將另一人購買的商品寄給對方。兩名女子就這樣決定「拼單」以享受折扣。

▲海南免稅店爆人潮，取貨隊伍繞5圈。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）


和免稅店同樣「火爆」的還有機場的提貨點。今年7月，為了配合離島的免稅購物新政，三亞鳳凰機場在航站樓內新增了一處免稅提貨點，機場提貨的窗口也由原來的18個增至30個。不過，《澎湃新聞》實際探訪發現，兩個提貨點依然排起長隊，1號免稅提貨點取貨隊伍繞了5圈，從排隊到取得免稅品約需40分鐘。

海南今年內再開3間免稅店

8月19日，海南省商務廳廳長陳希在新聞發布會上表示，離島免稅購物新政實施後，購物人次佔離島旅客總數比重明顯提高。今年7月，從海南省空港和海港口岸離島旅客人次約為160萬人次，其中在免稅店購買免稅品的有46.7萬人次，佔離島旅客總人次的29%，與去年同期的12%相比，增長了1倍多。陳希透露，海南將爭取在今年內於三亞新設3間免稅店，包括鳳凰機場店和2間市內店。

►戴口罩更要保養

【本文獲《香港01》授權轉載。】

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／菲律賓南部連環爆炸！死傷不明警消搶救中
好萊塢男星FB徵台灣美照！釣出一排縣市長狂PO圖
LIVE／米其林揭曉！台北3家台中4家摘星　頒獎典禮直播
熊貓熱門餐廳買一送一！「胖老爹」炸雞腿一隻28元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

消防車「撞毀勞斯萊斯」！下來一看車牌「88888」更嚇…車主身分曝

海南免稅店爆滿「取貨隊伍繞5圈」　導遊：比香港和歐洲都便宜

軟硬兩手？　《環時》公開喊話蔡政府：絕不希望此時「爆發戰爭」

黎智英罵男記者案再獲保釋！　星期五結案陳辭...他抵庭時未戴口罩

幼兒園裡開麻將館！他「亂拉電線」燙傷3歲童　爸心痛：對方態度冷漠

中方加速研製疫苗！　李克強：成功後優先提供湄公河國家

馬尾妹蹲下繫鞋帶！下秒遭「倒退大貨車」直接碾壓　當場爆頭亡

解放軍四大海域同步實彈演練！　環時總編胡錫進：不排除武統台灣

26歲男突然失禁「腦中佈滿寄生蟲」　全球僅3000例他坦承：愛喝生水

中國是便利店沙漠？官方撐腰：3年內走15分鐘就得有一家

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

辛龍走不出喪妻之痛「取消演出」　吳宗憲「哀莫大於心死」勸：跳出來吧...

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

消防車「撞毀勞斯萊斯」！下來一看車牌「88888」更嚇…車主身分曝

海南免稅店爆滿「取貨隊伍繞5圈」　導遊：比香港和歐洲都便宜

軟硬兩手？　《環時》公開喊話蔡政府：絕不希望此時「爆發戰爭」

黎智英罵男記者案再獲保釋！　星期五結案陳辭...他抵庭時未戴口罩

幼兒園裡開麻將館！他「亂拉電線」燙傷3歲童　爸心痛：對方態度冷漠

中方加速研製疫苗！　李克強：成功後優先提供湄公河國家

馬尾妹蹲下繫鞋帶！下秒遭「倒退大貨車」直接碾壓　當場爆頭亡

解放軍四大海域同步實彈演練！　環時總編胡錫進：不排除武統台灣

26歲男突然失禁「腦中佈滿寄生蟲」　全球僅3000例他坦承：愛喝生水

中國是便利店沙漠？官方撐腰：3年內走15分鐘就得有一家

快訊／菲律賓南部連環爆炸！　死傷未明

快訊／第一位摘星女主廚　台中鹽之華法式餐廳奪得一星

台股站穩12600點大關！大立光漲逾1%　指數小漲39點收12647點

小琉球潮間帶被海膽攻佔！驚人畫面曝光…遊客戲水如與毒刺共舞

女教練「性感電眼」神似賴品妤！遭酸民出征　她無辜喊：到底多像

美食配風景去新北就有！高樓吃亞洲料理、海邊享受調酒　TOP10餐廳必訪

不斷更新／台北12家餐聽蟬聯一星！米其林指南公布2020摘星名單

NBA史上季後賽首見！　米歇爾、莫瑞同場狂飆分50＋

每一口都像在吃仙草冰！鮮芋仙打造「濃郁仙草冰棒」　還放進了Q彈芋頭寒天

CBA／劉錚轉隊傳言　球迷怨廣廈無法留人不如續林志傑

大陸熱門新聞

少女跳樓砸死父親！母淚揭原因

5歲童被忘在校車　60度狂烤9小時

「太極宗師」馬保國重出江湖！被「袈裟老衲」如來神掌狠狠打臉

環時總編胡錫進：不排除武統台灣

蹲下繫鞋帶！她遭貨車碾壓亡

上海再有1確診「由台灣輸出」

15歲女25樓躍下！　爸衝去接被砸中「兩人當場死亡」

26歲男愛喝生水　腦中佈滿寄生蟲

中國藥廠：新冠疫苗最快年底上市

菜鳥躲酒！長官當眾甩巴掌狂轟三字經

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

消防車撞毀勞斯萊斯！下來一看車牌88888嚇

名校生下空激戰片1.5萬人收藏！男女無碼正面照瘋傳

倒午餐3次就炒魷魚！上海公司：女員工挑食

更多熱門

相關新聞

拿好拿滿！飛航卡限時回饋里程加碼

拿好拿滿！飛航卡限時回饋里程加碼

疫情打亂許多人的差旅計畫，銀行陸續調整飛航卡權益因應，紛紛祭出里程加碼、機票折扣等，像是中信華航聯名卡提供卡友最高6元1哩，而滙豐旅人卡也針對華航、長榮的飛行客推出滿額加送1萬哩，至於台新國泰航空聯名卡則瞄準國旅商機，新增4大指定消費最優5元累積1哩，讓民眾能快速累積里數，甚至不用出國也能買免稅品。

照亮每個角落！花蓮市邀民眾用三倍券認養路燈

照亮每個角落！花蓮市邀民眾用三倍券認養路燈

禮客OUTLET實體振興券滿3千送1千

禮客OUTLET實體振興券滿3千送1千

民眾拿3倍券免課所得稅　發票也可對獎

民眾拿3倍券免課所得稅　發票也可對獎

大陸新購物天堂！iPhone比港版更優惠

大陸新購物天堂！iPhone比港版更優惠

關鍵字：

海南免稅名牌

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歌手賈斯汀傳死訊！官方證實享年38歲

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

快訊／國軍搜救屏科大生　軍車墜50m深谷

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

遛鹿妹爆紅！本尊現身「笑抖2秒」衣服人像上下跳

小資買房！「靠捷運近北市」問未來脫手...房仲揭地雷

熊熊正面照孕肚藏不住了！

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

53歲「萬華望族」女星習佛未婚　房產留手足

陳芳語依偎男友懷中　嗆爆謝和弦！

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面