馬英九回擊賴清德：製造恐慌最內行的是蔡英文　「他去年應該深刻體會」

▲前總統馬英九 。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

前總統馬英九批評總統蔡英文把國家推向戰爭邊緣，兩人持續隔空駁火，副總統賴清德24日受訪時重砲批評馬英九「製造恐慌比戰爭還恐怖」。對此，馬英九回擊，兩岸情勢緊張、美國跟大陸衝突不斷，這些事實都不是他製造的，反嗆「製造恐慌最內行的就是蔡總統了」，直呼蔡不斷靠製造芒果乾當選總統，賴清德應該有深刻體會。

賴清德24日受訪時，重砲抨擊馬英九應該要看清楚，對岸領導人已經定調，九二共識就是一中原則，並沒有馬英九或國民黨所提出的中華民國表述空間。

賴清德指出，台灣這樣就只有一條路，就是港澳的一國兩制，但台灣人民本來就不接受，更何況香港事件不斷，一國兩制已不復存在，「馬英九不該活在過去，不該一廂情願，如果不斷造成國內分歧，製造恐慌比戰爭還要恐怖」。

對此，馬英九24日上午出席2020青年營隊「大九學堂」受訪時表示，他最近講一些真話、實話，可以說觸痛了他們內心深處真正的問題，現在兩岸的情勢這麼緊張，被國際列為政府安全惡化的地區，以及美國跟大陸衝突不斷，「這些事實不是我製造的，我也沒有這個能力製造，事實上製造恐慌，最內行的就是蔡總統了。」

馬英九批評，蔡英文去年選舉不斷的製造芒果乾，最後靠這個當選了，賴副總統去年應該深刻的感覺到這一段，大家在這個時候都應該想一想，台灣面對這樣的情勢是不是大好，萬一有情況的時候，蔡總統說要承受第一波攻擊，她知不知道會造成多少傷亡？這些才是我們必須要關心的。

對於民進黨立委范雲指他推動「投降主義」，馬英九則說「這是她的幻想」，他從來沒有要投降，「我跟中共打交道一向講究對等互惠，而且非常堅持我們自己的理念」，例如M503事件他一步都沒有讓，每年六四紀念日都會發表談話，希望中共能夠真正的平反，這是大家有歷史可以查的。