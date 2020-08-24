5位卸任總統評價比較出爐　馬英九輸給陳水扁、李登輝

▲前總統馬英九 。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台灣民意基金會24日公布最新民調，針對歷任總統評價的比較，故總統蔣經國獲84.8%、李登輝獲84.3%，而前總統陳水扁獲65.6%、馬英九則有64.8%，最後則是故總統蔣介石的58.2%。

台灣民意基金會指出，歷史上每一位有實權的總統，不管是威權或民主時期，不論有多少豐功偉業，總難免是有可以被非議之處；因此，從全民的角度看，比較可以看出誰較受到擁戴。

台灣民意基金會表示，根據最新民調顯示，台灣五位歷任總統，不分政黨，都獲得遠遠超過半數以上民眾的肯定，包括最低五成八的蔣介石，和最高八成五的蔣經國。

其次，台灣民意基金會指出，從民調結果看，蔣經國和李登輝各擁有84%以上人民的肯定，兩人可以說是並列第一，難分軒輊，畢竟統計數字0.5%只是微小的差距，然而在重要細微之處，仍看得出來，蔣經國還是較受民眾愛戴。

▼台灣民意基金會針對5位卸任總統之評價，進行民調結果出爐。（圖／台灣民意基金會提供）



至於陳水扁，台灣民意基金會表示，他卸任之後雖然司法案件纏身，歷經磨難，迄今仍在保外就醫，但三分之二台灣成年人心目中他仍然是一個對台灣整體發展與建設有貢獻的總統，肯定他的人甚至多於肯定馬英九和蔣介石的人。

再者，台灣民意基金會表示，馬英九目前仍是相當活躍的卸任總統，但他在五位歷任總統中，對台灣整體發展與建設的貢獻，在台灣人心目中只居第四，還輸含冤蒙難的陳水扁。

台灣民意基金會表示，蔣介石在台灣歷任總統中是爭議性最大的一位，在無數台灣人心中有殺人魔王的印象，但時至今日仍有五成八的公民肯定他的貢獻；由此可見，「去蔣化」的爭議似乎仍只存在少數人圈圈，沒有改變多數台灣人對蔣介石的莫名善意與肯定。

本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司執行，經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，調查期間為2020年8月17日到18日，調查對象為全國20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，並以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣，有效樣本1090人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.97個百分點；並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會8月份民調記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



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