「剛關出來沒在怕！」前科男囂張K警還放炮　路人錄影也被捲入...警逮5人送辦

▲吳男囂張嗆警還當眾放炮，一名警員還被鋁棒打到頭部。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市淡水區24日凌晨3時許，一名男子在中正路好樂迪門口被警方盤查時，質疑被刻意刁難，於是與警方發生口角，還囂張嗆自己「剛被關出來，不差多一條！」，不但和路邊拿手機錄影的民眾爆發衝突，還拿出爆竹朝人群丟去，甚至持鋁棒打傷一名警員。警方支援警力迅速到達後，將現場5人帶回調查，依妨害公務、聚眾鬥毆罪嫌送辦。

據了解，吳姓男子（30歲）一行人歡唱完準備離開，在好樂迪外與進行路檢的竹圍派出所警員起口角衝突，有毒品、竊盜前科的吳男認為警方刻意刁難，夥同詹男（19歲）、林男（20歲）跟警方對嗆，還脫口「我剛被關出來啦！不差多一條！」、「帶我回去試看看啦！」，同時不斷動手推警，囂張言行讓路人看不下去，紛紛上前圍觀還拿手機錄影。現場警方立即呼叫支援，並制止吳男等人的行為。

▲吳男（最左）等人被帶回派出所調查，現場地面還留下血跡。（圖／記者游宗樺攝）

在路邊的陳姓男子（44歲）拿手機錄影時，被吳男的友人看到，上前怒嗆陳男「拍三小」，陳男和另一名友人不爽就上前加入戰局，與對方爆發激烈衝突。吳男還趁亂跑去車上拿爆竹跟鋁棒當武器，不但揮棒打傷一名楊姓警員的頭部，造成輕微挫傷，甚至當警察面前當眾放炮，巨大炮聲響徹淡水老街。

陳男友人表示，看不下去吳男一方對警員如此囂張，不但出口辱警嗆自己剛被關出來沒在怕，還嗆聲要拿槍出來，只不過看他回車上找不到槍，僅拿出爆竹施放，根本不把公權力放在眼裡。

在場警方見狀立即通報支援，利用優勢警力將雙方隔開，帶回中正路派出所製作筆錄釐清案情。因吳男揮棒打傷警員且坦承施放水鴛鴦，被依妨害公務罪嫌送辦，同時吳男及陳男共5人被依聚眾鬥毆罪嫌送辦