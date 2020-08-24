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新北女被當街擄走！18歲男騎士被毆倒地　路人嚇傻：拉下來就一直打

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▲▼新北女被當街擄走！18歲男騎士被毆倒地　路人嚇傻：拉下來就一直打。（圖／記者鄒鎮宇翻攝）

▲江男駕駛休旅車，沿路狂追陳姓騎士及女兒。（圖／記者鄒鎮宇翻攝，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市板橋一名18歲陳姓男騎士21日晚間騎車載江姓女友出門，竟被一輛休旅車沿路追趕，直到板城路前停下，被對方拖下車毆打，女友也被男駕駛強拉上車，嚇得陳男立刻報警。警方獲報追查，發現原來擄人的是江女父親，整起案件為烏龍一場。

據《TVBS》報導，陳男21日晚間8時許，被黑色休旅車沿路追趕，忍不住靠邊停車，想詢問對方為何逼車，沒想到男駕駛下車沒說幾句話，就出手攻擊並把江女拉上車，被留在原地的陳男也嚇得報警。

目擊者表示，看到40、50歲的休旅車男駕駛下車後，沒講幾句話就毆打男騎士，並將機車推倒，後面還有其他朋友到場，「蠻兇的，拖下來就先打，拳頭一直打。」

▲▼新北女被當街擄走！18歲男騎士被毆倒地　路人嚇傻：拉下來就一直打。（圖／記者鄒鎮宇翻攝）

▲陳男沒看過女友父親，以為女友被陌生人擄走。

警方接獲陳男報案，得知江姓女子被當街擄走，派出多名警力到場支援；事後，警方釐清才發現是烏龍事件，原來陳男沒見過女友父親，把女友帶走的江姓駕駛竟是未來岳父，不滿女兒與陳男交往才會開車狂追，雙方也決定互不提告。

警方指出，整起事件前後接獲兩通報案電話，首先為打架糾紛，其次為擄人綁架，立刻列為重大刑案並出動兩分局10多名警力，事後釐清並非無故報案，因此不會追究謊報責任。

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